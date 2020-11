Weekend al lago? Ecco quale scegliere e perché!

Gite autunnali insolite: andiamo al lago!

Da sempre, una delle stagioni più bella ed adatta per qualche gita fuori porta è l’autunno. I panorami si colorano di tinte uniche, talmente particolari da sembrare alle volte di trovarsi in un quadro. Non è un caso infatti che in tutta Europa, e soprattutto in Italia, il periodo autunnale sia considerato uno dei periodi di maggior affluenza a livello turistico. Abbandonate le spiagge, la gente si riversa spesso in percorsi di montagna o collina, ma per gli amanti dell’acqua e delle imbarcazioni, una gita al lago è l’ideale per godere dei colori caldi della stagione, strizzando l’occhio alla navigazione.

L’Italia vanta una quantità di laghi notevole, sparsi su tutto il territorio nazionale. Dalle più classiche escursioni giornaliere alle gite più lunghe, è possibile ammirare la bellezza dei laghi non solo dalla terra ferma, ma soprattutto dall’acqua, attraverso un’esperienza indimenticabile che rimanda al viaggiatore scenari e panorami mozzafiato.

Ma come fare per navigare le acque cristalline dei nostri laghi? Alla soluzione ci pensa Click&Boat.

Click&Boat è una piattaforma che permette di effettuare noleggi giornalieri per le vostre escursioni: basterà inserire la destinazione voluta e le caratteristiche dell’imbarcazione che volete utilizzare. Potete scegliere tra il più classico gommone (che può essere portato anche senza patente nautica) e uno yatch, passando per motoscafi e barche a vela. Oltre a questo, il sito dà la possibilità di scegliere tra una navigazione senza capitano, dove sarete voi a prendere il comando del timone e della rotta da seguire, oppure con uno skipper professionista a bordo che vi guiderà alla scoperta di posti unici, liberandovi da ogni pensiero e preoccupazione.

Di indiscutibile bellezza sono i laghi di Como e di Garda, a due passi da Milano. Entrambi vengono presi letteralmente d’assalto nel periodo autunnale o primaverile, soprattutto perché incorniciati da un paesaggio naturale senza eguali, in grado di regalare suggestivi panorami che tutti, almeno una volta nella vita, dovrebbero vedere.

Il noleggio barche al Lago di Como è ideale per chi vuole concedersi un momento di romaticismo: i suoi colori scaldano i cuori (soprattutto all’ora del tramonto) e regalano paesaggi mozzafiato. Con i suoi 145 km di vastità, è considerato tra i laghi più profondi d’Italia nonchè tra i piu lussosi: famose sono infatti le ville costruite sulle sue sponde, come ad esempio quella di George Clooney. Scegliete la vostra imbarcazione ed il raggio di spostamento, lasciatevi guidare dalla corrente, e regalate un’esperienza unica alla vostra dolce metà.

Se invece volete provare la sensazione di trovarvi circondati da acque cristalline mentre siete protetti dalle montagne, tutto quello che dovete fare è noleggiare una barca sul Lago di Garda: il lago più grande d’Italia è considerato una delle meraviglie paesaggistiche più importanti del Bel Paese. Su questo lago si alternano scenari montuosi a dolci colline, intervallati dalla presenza di borghi colorati e piccoli isolotti che lo rendono unico nel suo genere. Adatto per fughe romantiche, gite con gli amici o per un bel week-end in famiglia, i suoi oltre 370 km lo fanno sembrare un incantevole tratto di mare, perfetto da scoprire in barca a vela o a bordo di un modello a motore.

Prendete il largo.

Scegliete il noleggio barche per visitare il Lago di Como e quello di Garda e trasformate il vostro weekend in qualcosa di unico ed indimenticabile. Organizzate una delle gita più incredibili di sempre, scoprendo le meraviglie che il Belpaese vi può regalare. Cosa aspettate allora? Levate l’àncora e buon viaggio!