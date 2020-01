Se vi diciamo lusso e Milano, cosa vi viene in mente? Esatto, stiamo pensando tutti a via Montenapoleone, la via dello shopping a 5 stelle.

Da via Monte Napoleone a Montenapo

Una delle vie del centro più amate di Milano e la zona più lussuosa della città meneghina. Secondo alcune delle ultime notizie ha addirittura ottenuto il 5° posto nella classifica delle vie più care al mondo per gli affitti dei negozi, appena dietro Causeway Bay di Hong Kong, 5Th Avenue di New York, New Bond Street di Londra e gli Champs Elysées di Parigi.

In origine però via Montenapoleone era dapprima nota come contrada di Sant’Andrea nel ‘700, per poi divenire via di Monte Santa Teresa per volere di Maria Teresa d’Austria. Al civico 12 si trovava un tempo un banco dei pegni che venne chiuso e successivamente venne riaperto da Napoleone. Da qui il nome che oggi tutti conosciamo via Monte Napoleone, anche se i milanesi la chiamano più affettuosamente Montenapo.

Oggi, in circa 450 metri, si trovano le firme più prestigiose e i locali storici. di Milano Non da ultimo da qui si arriva alla meravigliosa via della Spiga, resa ancora più magica durante le feste di Natale.

Curiosità su via Monte Napoleone a Milano

Su questa lussuosa via ci sono tantissime curiosità. Prima fra tutte, sapevate che pare che sia l’unica via a senso unico della città che si sviluppa da centro verso l’estremità?

E ancora alcuni racconti narrano di un altro nome della zona, “Quartier Riverissi“, ricordando l’usanza dei signori milanesi di togliersi il cappello per salutare le signore della zona.

In ultimo, passeggiando per via Monte Napoleone, oltre ad ammirare le vetrine luccicanti sognando il prossimo acquisto, leggete anche le targhe esposte tra i diversi palazzi che ricordano i volti noti che qui vi hanno vissuto come Carlo Porta e Giuseppe Verdi, giusto per citarne qualcuno.