Valutare il proprio immobile a Milano: a chi rivolgersi

Comprare casa a Milano non è semplice, ma nemmeno vendere! Come valutare il proprio immobile per metterlo in vendita a un prezzo vantaggioso ma pur sempre concorrenziale? Son sempre di più le agenzie che mettono a disposizione questo servizio, ma è possibile avere una prima valutazione anche affidandosi a un software in grado di calcolare il prezzo di un appartamento in base ai dati forniti, come Casavo, piattaforma italiana nata nel 2017 e cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni grazie a un approccio molto più diretto, permettendo all’utente di fare offerte e acquistare senza la necessità di intermediari.

Valutare il proprio immobile: le fasce di prezzo a Milano

Il prezzo a cui offrire la propria casa è sempre un argomento delicato da affrontare con la massima cura. Noi vediamo casa nostra come un bene inestimabile, che nel corso degli anni abbiamo contribuito a impreziosire grazie a infissi di pregio, rivestimenti nuovi, aria condizionata e tante altre cose.

A contribuire al valore di una casa concorrono moltissimi fattori che le agenzie e i software prendono in considerazione: l’età dello stabile, le sue condizioni, il piano dell’appartamento, la presenza o meno di balconi, doppi bagni, ascensore e molti altri elementi.

Forse però il ruolo più importante nella valutazione di una casa lo gioca la posizione. Ovviamente più ci avviciniamo al centro più il prezzo sale. Ad esempio, nel 2021 il prezzo di un appartamento in zona Bisceglie (metro M1) è mediamente di quasi 4 mila euro al metro quadro; se prendessimo la metropolitana e scendessimo a Cadorna il prezzo raddoppierebbe a più di 8 mila euro al metro quadro! Salendo di nuovo sulla linea rossa della metro e scendendo a Turro i prezzi tornerebbero a calare, arrivando ad appena 3.200 euro al mq.

Anche la tipologia di appartamento ha un peso importante nella valutazione del prezzo finale. La pandemia ha giocato un ruolo rilevante nella percezione del valore di alcune tipologie di immobili. Il 2020 ad esempio ha fatto lievitare i prezzi di casali e case di campagna di più del 6%! A calare invece sono le soluzioni meno agevoli: scendono di prezzo le bifamiliari, i pentavani e i monolocali, cambiati radicalmente nella visione di casa come un luogo nuovo da vivere appeno.