Il 2 giugno 2021 cadrà proprio in mezzo alla settimana, rendendo impossibile un ponte ma spezzando il tran tran del lavoro, magari rigenerandosi con una bella camminata in montagna o osando un tuffo da una delle spiagge più belle intorno a Milano! Se invece scegliamo di restare in città forse avremo bisogno di fare un salto al supermercato o in qualche negozio. Quali sono quelli aperti a Milano il 2 giugno?

Scopriamolo in questa guida indispensabile per chiunque si sia scordato il latte (o abbia una lampadina fulminata) proprio in un giorno festivo!

Supermercati aperti a Milano il 2 giugno 2021

Esselunga

Aperto dalle 7.30 alle 21

Pam

Aperto dalle 8 alle 21

Coop

Aperto dalle 9 alle 19.30

Conad

Aperto dalle 9 alle 19

Lidl

Aperto dalle 7.30 alle 21.30

Bennet

Aperto dalle 8.30 alle 20.30

Carrefour

Aperto dalle 8 alle 22

Unes (U2 e Viaggiator Goloso)

Aperto dalle 8 alle 22

Negozi aperti a Milano il 2 giugno 2021

Con il nuovo Decreto i grandi negozi e i centri commerciali potranno restare aperti anche nel weekend. Qui gli orari dei negozi di grande distribuzione aperti durante la Festa della Repubblica e gli orari.

Unieuro

Aperto dalle 10 alle 20

Expert

Variabile a seconda del negozio di riferimento

Trony

Aperto dalle 9 alle 20

Ikea

Aperto dalle 9 alle 21

Decathlon