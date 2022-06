Skincare di lusso: ecco i cosmetici che fanno impazzire il web

Il concetto di salute e benessere passa anche attraverso la cura della pelle. Tra le miriadi di prodotti esistenti sul mercato, alcuni spiccano per innovazione, alta qualità degli ingredienti e anche design esclusivi.

Ma non è necessario spendere una fortuna per accedere ai prodotti più glam: con un codice sconto Sephora sui must have di quest’anno possiamo fare scorta e dedicarsi a tante meritate coccole. Ecco quali sono le creme, i sieri e le maschere che vanno letteralmente a ruba nelle profumerie. A sorpresa, tanti marchi italiani indipendenti che sono riusciti a surclassare la concorrenza straniera.

I brand che fanno impazzire le donne di tutto il mondo

Solitamente, noi italiani, per molti tipi di prodotti dobbiamo rivolgerci al mercato internazionale. Negli ultimi anni però nel comparto della cosmetica qualcosa è cambiato. Idee imprenditoriali, creatività e ricerca hanno permesso a molti marchi italiani di tornare in cima alle classifiche. Il successo, apprezzato immediatamente dalle più esigenti beauty addict, è arrivato grazie all’ideazione di formulazioni di altissima qualità unite a concetti estetici, packaging e design freschi e molto cool. E noi possiamo finalmente vantare eccellenze anche sulle migliori creme e prodotti per la skincare

Lalì, il Made in Italy tra qualità e ispirazioni artistiche

Questo marchio nasce nel 2018 dall’idea di due amiche e colleghe che lavorano a Cinecittà. Le formulazioni presenti nei prodotti per la cura del viso sono concepite utilizzando materie prime vegetali pure e biologiche e ovviamente di altissima qualità. Ma non è tutto perché le confezioni sono caratterizzate da splendide creazioni artistiche, ideate da una nota grafic designer.

I numeri primi. Innovazione anche sui materiali che racchiudono i prodotti

Il brand ha sviluppato creme, sieri e lozioni grazie all’esperienza dei farmacisti toscani, che lavorano nel comparto da generazioni intere. I prodotti di bellezza sono realizzati con ingredienti naturali e sono certificati vegan da Aiab. Le formulazioni racchiudono mix di oli essenziali, piante officinali e principi attivi vegetali. L’azienda, per garantire la migliore conservazione e performance dei prodotti, li ha racchiusi in un vetro speciale, con pack di design e costituiti da carta riciclata.

Insìum. La soluzione di bellezza arriva dal mare

L’eccellenza italiana si rivela nuovamente in un brand che va a ruba in tutto il mondo. I prodotti per la skincare quotidiana nascono in un’azienda friulana, e offrono maschere, sieri e oli composti da ingredienti bio-tecnologici altamente innovativi mixati a principi attivi naturali. Punta di diamante di questo marchio è l’Insìum Booster Complex. Si tratta di una formulazione a base di Neuroguard-(tm), un ingrediente di origine marina che offre la soluzione all’invecchiamento cellulare. I risultati sorprendenti si riversano su segni d’espressione e rughe.

Elemis – Regina del Collagene

Non possiamo non citare tra i prodotti più ricercati del momento le famosissime creme e sieri Elemis. Questo brand è nato nel Regno Unito e sta facendo impazzire le donne di tutto il mondo. Offre ampia gamma di prodotti per viso e corpo, composti da ingredienti naturali ricchi di sostanze e golosi anche durante l’utilizzo. Il packaging riflette i mix delle formulazioni e oggi è imperativo provare almeno una delle linee prodotte da questo marchio.

Murad – La Scienza si fa Cool

Un altro marchio assolutamente da provare è quello creato alla fine degli anni ottanta dal Dottor Murad. Una personalità creativa ma con basi scientifiche che ha saputo coniugare la Medicina con il design. Ha ideato una serie di prodotti e brevettato moltissime formulazioni, tutte ottenute con ricerca e sperimentazione avanzata. I trattamenti di bellezza Murad vanno a migliorare la salute della pelle che di conseguenza torna luminosa e splendente.