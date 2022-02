Regali di San Valentino: quale profumo scegliere per lui

San Valentino si avvicina e la scelta di un regalo che colpisca si fa sempre più impellente. Fiori, cioccolatini, viaggi e cene al ristorante sono ottime idee, ma il rischio è sempre quello di scadere nel banale, specialmente in una coppia collaudata. Verso cosa indirizzarsi allora?

Tra i regali più d’impatto ci sono sicuramente i profumi. Regalare un profumo non è un’operazione banale, ma una ricerca fatta con in mente le caratteristiche del destinatario, i suoi gusti e il suo stile di vita. Il mercato è pieno di proposte, ma tra tutte ne spicca una. Un grande classico adatto a chi ama profumi freschi che però abbiano personalità: parliamo di Invictus Paco Rabanne.

Invictus di Paco Rabanne: caratteristiche del profumo

Invictus in latino significa “invincibile”. Questo senso di fierezza viene dato anche dal flacone, ispirato a un vaso antico e a un trofeo, segno universale di vittoria. Il corpo è in vetro massiccio mentre il tappo in trionfante metallo lucido, lavorati dal design iconico di Cédric Ragot.

L’uomo che indossa Invictus trasmette sensualità animale ed elegante freschezza grazie alle note di pompelmo e guaiaco. Le note di testa, le prime a diffondersi, sono di corteccia di pompelmo e note marine, staccate da un virile profumo di alloro. Una volta scomparse a persistere sono le note di cuore, più legnose e sensuali, come a voler scoprire il vero animo di chi veste il profumo. Il legno di guaiaco l’ambra grigia e la resina di labdano persistono sul corpo con un’esplosione calda e sensuale.

Le sue note rendono Invictus perfetto sia per l’inverno che per l’estate. La continuità di un profumo su una persona le dona una caratteristica peculiare, fonte di sensualità e familiarità.

Il flacone è disponibile in tre misure: dalla più piccola da 50 ml, alla classica da 100 alla versione più grande da 200 ml. Accanto al classico Invictus esistono anche la versione più dolce, “Legend”, con la persistenza delle note più fresche a cui si aggiungono il geranio, il sale marino e sentori di spezie e la versione più legnosa, “Victory”, in cui le note di testa sono date dal pepe rosa e dal limone e le note di cuore da un sensuale insieme di ambra, fave di tonka, lavanda e incenso, per un profumo dai toni più caldi e orientali.