Ricordi del futuro, il docufilm sperimentale realizzato dagli studenti del SAE Institute di Milano

Durante la pandemia, un gruppo di studenti di SAE Institute Milano ha realizzato una serie di web-talk per celebrare il 25esimo compleanno del campus; la loro avventura, fatta di genuinità, convinzione, rispetto e rigore, sarà testimonianza creativa di un grido di resilienza: Ricordi del futuro. Questo il titolo del docufilm sperimentale che racconta questa avventura, sfociando in un pastiche volto a raccontare i valori fondanti dell’Accademia internazionale dei creative media.

La live première sarà il 7 ottobre 2021 alle ore 19 sul sito www.sae.edu/milan25 , a cui seguirà la pubblicazione dei talk integrali realizzati dagli studenti.

Ricordi dal futuro: il progetto dietro al docufilm

Il progetto ha proposto agli studenti un’esperienza extracurricolare diretta da Federico Di Liddo, docente di Elementi di Produzione Video, alumnus e amministratore della casa di produzione Sidereus, che ha partecipato, insieme agli altri docenti e membri dello staff SAE Milano, alla produzione del docufilm, permettendo agli studenti di misurarsi tra loro e con i professionisti del settore.

“È il tema della validazione: è importante che siano gli studenti a portare avanti il processo, una volta che è stato avviato” spiega il Coordinatore Accademico Emiliano Alborghetti nel talk dedicato al valore “rigore”, parlando dell’apprendimento esperienziale. Il titolo, Ricordi del futuro, è stato adottato dal brano di Filippo Gabbrielli e Antonio

Bortolotto, scritto e composto per la campagna #SAEMILAN25, la cui realizzazione ha scandito la struttura del docufilm.

L’opera che ne deriva è un inno alla coralità, un progetto che “ci ha messo alla prova, per dimostrare quanto bisogna mettersi alla prova per lavorare in questo settore”, secondo Kristian Ferri, studente del 1° anno di Produzione Video e regista di due talk della web-serie realizzata.