Il gusto del San Daniele DOP a Milano per la settimana del design

Tra gli eventi collaterali al Salone, merita una visita l’installazione multisensoriale promossa dal Prosciutto di San Daniele negli spazi di via Tortona 31

Milano è più bella nella settimana del design: la città è viva, in fermento, ospita allestimenti, installazioni ed appuntamenti che, svolgendosi in parallelo al Salone del Mobile.Milano, consentono a tutti di sentirsi parte di un evento importante e internazionale.

Per tutti i curiosi che stanno organizzando la loro agenda per quella settimana, segnaliamo un’installazione da non perdere: si chiama “Io sono il vento” e sarà allestita all’interno degli spazi di “Opificio 31” in via Tortona 31, nel cuore del distretto del design meneghino (tutte le informazioni sugli orari a questo link: https://eventi.prosciuttosandaniele.it/fuorisalone ).

Si tratta di un’opera multisensoriale che accompagnerà i visitatori a scoprire, con tutti e cinque i sensi, le peculiarità del Prosciutto di San Daniele: gusto, sapore, odore, storia e peculiarità. Il prodotto food conosciuto e apprezzato sulle tavole di tutto il mondo nasce in Friuli e, per la prima volta, si presenta al pubblico milanese e internazionale in occasione della settimana della Design Week.

Viaggio a San Daniele senza spostarsi da Milano

Senza uscire da Milano, chi andrà a vedere l’installazione “Io sono il vento” potrà scoprire un territorio unico e potrà conoscere una regione sospesa fra mari e monti, in cui una tradizione secolare si combina a passione e grande rispetto per l’ambiente.

Il titolo dell’opera è significativo, poiché proprio il vento è uno degli ingredienti che rendono unico il San Daniele DOP: una leggera brezza costante rende il clima del territorio perfetto per la stagionatura dei prosciutti, conferendo alle cosce suine quel sapore unico tanto apprezzato dai palati di tutto il mondo.

Dopo aver assaggiato gusto e sapore del San Daniele DOP alla Design Week, chi desidera approfondire può mettere in conto di continuare il viaggio esperienziale a qualche centinaio di chilometri di distanza, attraversando il Nord Italia in direzione Udine, e più precisamente San Daniele del Friuli, territorio accogliente per curiosi e appassionati di food.