Parcheggio a Malpensa aeroporto: come scegliere il migliore

Raggiungere l’aeroporto di Malpensa non è sempre agevole, specialmente se si abita fuori Milano e magari si sta partendo per un lungo viaggio con valige pesanti o attrezzatura tecnica. Arrivare con l’auto sembra la soluzione più comoda, ma si pone sempre il problema del parcheggio: dove lasciare la macchina più giorni senza spendere un patrimonio e scegliendo un servizio sicuro e affidabile?

Nel 2019 un giovane imprenditore di Perugia ha sviluppato un’idea innovativa per rispondere a questa necessità: ParkingMyCar, un comparatore dove scegliere in tempo reale i parcheggi disponibili in zona, grazie alle recensioni degli utenti e al raffronto delle migliori fasce di prezzo.

Parcheggio a Malpensa con ParkingMyCar: come funziona

Sul sito di ParkingMyCar sono disponibili 22 location, tra cui gli aeroporti di Malpensa, Linate e Bergamo. Per parcheggiare in uno di questi aeroporti basterà andare sul sito e inserire giorno e orario di arrivo e di partenza. In questo modo di avranno in tempo reale i dati sulla disponibilità e sui prezzi dei parcheggi intorno alla zona a cui siamo interessati.

Se ad esempio volessimo lasciare l’auto all’aeroporto di Malpensa da mercoledì 1° dicembre a sabato 4 dicembre 2021 avremmo a disposizione due parcheggi ufficiali ParkingMyCar, oltre a decine di altri parcheggi divisi per prezzo, distanza dall’aeroporto, servizi offerti e rating delle recensioni.

Una volta scelto il parcheggio che fa per noi possiamo pagare direttamente online e prenotare il nostro posto auto. Il sito mostra se il parcheggio è coperto o scoperto, se è possibile lasciare le chiavi e quali servizi accessori offre. Sono anche disponibili spazi pensati appositamente per lasciare scooter, furgoni o camper.

Ogni parcheggio ha la sua scheda dettagliata, completa di foto e recensioni, oltre che delle coordinate GPS per arrivare in tutta comodità da qualunque destinazione. I prezzi delle soste sono calmierati grazie agli accordi commerciali siglati tra i parcheggi partner e ParkingMyCar.

Tutti i parcheggi presenti sul sito sono custoditi e videosorvegliati 24 ore e offrono incluso nel prezzo il servizio navetta da e verso l’aeroporto di Milano Malpensa. Inoltre, nel prezzo è compresa la cancellazione gratuita entro 24 ore dall’arrivo con rimborso totale e l’assicurazione furto e incendio.

All’aeroporto di Malpensa alcuni parcheggi offrono il servizio di Car Valet. Si tratta di una comoda opzione per lasciare l’auto direttamente al terminal, dove un addetto prenderà in carico l’auto per andare a posteggiarla. Al ritorno l’auto sarà pronta al terminal, risparmiando tempo negli spostamenti con la navetta.

Aeroporto di Malpensa: come arrivare in auto da Milano

L’aeroporto di Milano Malpensa a dispetto del nome si trova in provincia di Varese, ma a meno di un’ora di strada dal centro di Milano. Basterà prendere l’autostrada A8, nota anche come Autostrada dei Laghi, dato che da sempre accompagna i milanesi verso il lago di Como, il lago Maggiore e i laghi della zona di Varese.

All’altezza di Busto Arsizio sarà necessario prendere l’uscita verso Aeroporto Malpensa, per poi proseguire sulla Strada Statale SS336 in direzione di Gallarate – Milano Malpensa. Da qui basterà seguire le indicazioni per il terminal segnalato sulla propria carta di imbarco. La gran parte dei voli parte dal Terminal 1, mentre le tratte gestite da EasyJet partono dal Terminal 2, del quale hanno acquisito l’esclusiva.