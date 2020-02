Ieri notte sono stati proclamati i vincitori dei Premi Oscar 2020 al celebre Dolby Theatre di Los Angeles. Una serata attesa in tutto il mondo, durante la quale sono state assegnate 24 statuette.

Quest’anno, così come nel 2019, non è stato scelto un unico presentatore per la serata, ma si sono alternati sul palco molte celebrità di Hollywood, inclusi candidati e vincitori degli anni precedenti.

Spicca su tutti Parasite, di Bong Joon Ho. Il film sud-coreano ha portato a casa quattro Oscar, seguito da 1917 con tre e Le Mans ’66 e C’era una volta… a Hollywood con due. Per la prima volta nella storia è la stessa pellicola a ottenere il premio come miglior film straniero e miglior film.

Delusione per le 11 candidature di Joker, finalizzate in soli due riconoscimenti: a Jaquin Phoenix come miglior attore (premiando per la seconda volta uno stesso personaggio, dopo l’Oscar postumo assegnato a Heath Ledger per il suo ruolo ne Il Cavaliere Oscuro. Un episodio accaduto in precedenza solo con il personaggio di Don Vito Corleone, interpretato nel 1972 da Marlon Brando e due anni dopo da Robert De Niro).

Tutti i candidati e i vincitori per ogni categoria:

Miglior film

The Irishman

C’era una volta… a Hollywood

Storia di un matrimonio

Jojo Rabbit

Joker

1917

Piccole Donne

Parasite

Le Mans ’66

Miglior attore

Leonardo DiCaprio – C’era una volta… a Hollywood

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – I Due Papi

Adam Driver – Storia di un matrimonio

Antonio Banderas – Dolor y Gloria

Migliore attrice

Cynthia Erivo – Harriet

Renée Zellweger – Judy

Saoirse Ronan – Piccole Donne

Charlize Theron – Bombshell

Scarlett Johansson – Storia di un matrimonio

Miglior regia

1917 – Sam Mendes

The Irishman – Martin Scorsese

Parasite – Bong Joon-ho

Joker – Todd Phillips

C’era una volta… a Hollywood – Quentin Tarantino

Miglior attore non protagonista

Anthony Hopkins – I due Papi

Al Pacino – The Irishman

Brad Pitt – C’era una volta… a Hollywood

Joe Pesci – The Irishman

Tom Hanks – Un amico straordinario

Miglior attrice non protagonista

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Margot Robbie – Bombshell

Florence Pugh – Piccole donne

Kathy Bates – Richard Jewell

Laura Dern – Storia di un matrimonio

Miglior sceneggiatura non originale

The Irishman

Joker

Jojo Rabbit

I due Papi

Piccole donne

Miglior sceneggiatura originale

Knives Out

Parasite

1917

C’era una volta… a Hollywood

Storia di un matrimonio

Miglior film d’animazione

Dragon Trainer 3

Klaus

Toy Story 4

I Lost My Body

L’anello mancante

Miglior film internazionale

Honeyland (Macedonia del Nord)

Corpus Christi (Polonia)

Les Miserable (Francia)

Parasite (Corea del Sud)

Dolor y Gloria (Spagna)

Miglior fotografia

Joker

The Irishman

The Lighthouse

1917

C’era una volta… a Hollywood

Miglior trucco e acconciature

Maleficent – Signora del Male – Leggi la nostra recensione

Judy

Bombshell

Joker

1917

Migliori effetti speciali

Il re leone – Leggi la nostra recensione

The Irishman

1917

Star Wars: L’ascesa di Skywalker – Leggi la nostra recensione

Avengers: Endgame

Miglior montaggio

Jojo Rabbit

Joker

Le Mans ‘66

The Irishman

Parasite

Migliori scenografie

Jojo Rabbit

C’era una volta… a Hollywood

The Irishman

1917

Parasite

Miglior cortometraggio animato

Kitbull

Hair Love

Dcera

Memorable

Sister

Miglior cortometraggio

Nefta Football Club

Brotherhood

Saria

The Neighbor’s Window

A Sister

Migliori costumi

The Irishman

Joker

Jojo Rabbit

Piccole donne

C’era una volta… a Hollywood

Miglior cortometraggio documentario

Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Life Overtakes Me

In the Absence

Miglior sonoro

Ad Astra

1917

C’era una volta… a Hollywood

Le Mans ‘66

Joker

Miglior montaggio sonoro

Star Wars: L’ascesa di Skywalker – Leggi la nostra recensione

1917

Le Mans ‘66

C’era una volta… a Hollywood

Joker

Miglior colonna sonora

Storia di un matrimonio

Joker

Star Wars: L’ascesa di Skywalker – Leggi la nostra recensione

Piccole Donne

1917

Miglior canzone originale

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” – Toy Story 4

“I’m Standing With You”- Atto di fede

“Into the Unknown” – Frozen II, Il segreto di Arendelle

“(I’m Gonna) Love Me Again” – Rocketman

“Stand Up” – Harriet

Miglior documentario