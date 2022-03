Sabato 12 marzo 2022 il Cinema Anteo di Milano riapre la Sala Nobel, la prima sala dove insieme al grande cinema si potranno gustare i piatti della tradizione milanese. Nata nel 2017 dalla partnership tra Anteo e Eataly, i 18 posti della sala torneranno ad accogliere gli amanti del cinema e della gastronomia ogni giorno con tre formule create ad hoc.

Gastronomia sul grande schermo: i menù

Dal giovedì alla domenica, a partire dalle 18, la Sala Nobel ospiterà AperEataly, per un aperitivo diverso dal solito. Al prezzo di 25 € sarà possibile degustare un menù di sfiziosità, tra cui Nodino di mozzarella fiordilatte, Strolghino di culatello o Pecorino semistagionato Il Fiorino, accompagnato da drink e bevande selezionate.

Ogni giorno sarà possibile cenare a partire dalle 20 al prezzo di 40 € a persona, con la possibilità di scegliere tra due menù, di cui uno vegetariano. Durante la sera sarà possibile degustare piatti della tradizione, come i Mondeghini alla milanese con salsa tartara o il classico risotto allo zafferano, insieme a un Flan di carciofi con crema di Parmigiano Reggiano e castagne.

Lo stesso menù sarà disponibile anche a pranzo durante il weekend e nei giorni festivi al prezzo di 30 € a persona. Tutte le formule sono comprensive di acqua e caffè e, ovviamente, di biglietto per il film in sala.

Al cinema e a tavola: come funziona l’offerta di Sala Nobel

La domanda che sorge spontanea è: l’esperienza del film non verrà rovinata da quella gastronomica? No, perché i tempi dei pasti sono scanditi da quelli del film e il personale di sala lavora nell’assoluto rispetto della visione per tutti gli spettatori. A dare il tocco finale sono le poltrone, pensate per guardare comodamente il film e mangiare in assoluta comodità.

Il primo weekend di apertura saranno proiettati due novità del grande schermo, sia in versione doppiata che in originale sottotitolata: Belfast di Kenneth Branagh e Il ritratto del Duca con Helen Mirren.