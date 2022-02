Tre idee per regali originali

Siete alla ricerca di un regalo personalizzato e che faccia pensare a chi lo riceva che davvero tenete a lui e alla vostra amicizia? Avete magari voglia di fare un regalo a ogni componente del vostro folto gruppo di amici ma non avete voglia di spendere cifre ragguardevoli? Probabilmente state leggendo l’articolo che potrebbe fare al caso vostro, dato che stiamo per parlare di regali personalizzati che non costino troppo! Continuate a leggere,quindi, se volete sorprendere qualcuno a cui volete bene, se volete fare un regalo che rimanga a simbolo del vostro affetto e del sentimento che vi lega, sia esso d’amicizia, di simpatia o di amore!

1. Una penna personalizzata

Avete presente quelle penne che solitamente sono utilizzate dalle aziende o dai partiti politici (solo per fare due esempi, dato che si tratta di oggetti assai versatili!) e che spesso vi ritrovate in borsa senza nemmeno sapere perché? Ecco, finalmente potrebbero avere un perché: un sentimento d’affetto.

Pensate a una frase,magari un motto, oppure a un verso di una poesia che vi lega alla persona a cui vorreste fare un regalo e…scrivetelo su una penna! Online potete trovare dei servizi che, a un prezzo davvero ragionevole, vi metteranno a disposizione delle penne personalizzate!

Un regalo decisamente originale per esprimere ciò che porvate: non andrà mai perduta, una penna così!

2. Maglia di squadra di amici

Solitamente le maglie personalizzate hanno a che fare con un qualche genere di sport, spesso anche di squadra. E se la squadra, il team, fosse quello del vostro gruppo di amici? Non si tratterà di andare in giro tutti con la stessa maglietta nella stessa serata, ovviamente, ma regalare una maglia di questo tipo a chi fa parte del gruppo creerà un caldo senso di appartenenza anche qualora doveste vivere lontani. Una squadra di amici, insomma: persone sulle quali potete sempre contare su un passaggio di alleggerimento nel gioco della vita.

3. Una piantina… parlante

Non parliamo di solite piantine, ma di piantine (anche qua) personalizzate. In fondo, i regali personalizzati sono quelli che più si adattano a un legame speciale. Anche qui, dunque, sotto con la fantasia: immaginate tante piantine di cactus, ad esempio, ognuna con un suo cartellino, piantato nella terra. Un messaggio di affetto, di amore, anche solo di simpatia: qualcosa che possa strappare un sorriso alla persona che lo riceverà, non solo nel momento in cui lo riceverà, ma anche tutte le volte che lo incrocerà con lo sguardo o che se ne prenderà cura: sì, la cura. Uno dei più bei concetti legati all’affetto, all’amicizia o all’amore. Poi, non temete: i cactus sono piantine piuttosto resistenti, non correrete il rischio di vederle marcire in qualche angolo dell’appartamento dei vostri amici!



Speriamo di avervi dato tre buone idee per fare un regalo dolce e colmo di affetto a qualcuno a cui tenete, puntando tutto sull’originalità e su un prezzo decisamente non esoso. Questo perché non servono molti soldi per dimostrare ciò che si prova, e nemmeno per strappare un sorriso al momento giusto!