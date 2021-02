U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) ha deciso di lanciare un segnale per far sapere a tutta Italia che i teatri esistono ancora e che stanno soffrendo enormemente per le chiusure protratte da ormai un anno.

“Facciamo luce sul teatro” è un’iniziativa che ha coinvolto i teatri italiani, dalle piccole sale di provincia fino ai grandi teatri nazionali. Dalle 19.30 alle 21.30 di lunedì 22 febbraio le sale torneranno a illuminarsi, con la riaccensione delle luci e la riapertura delle porte.

Tutti i cittadini sono invitati a mostrare la loro vicinanza al teatro con la loro presenza fisica (rispettando le norme vigenti). Ogni teatro metterà a disposizione un registro, dove le persone potranno manifestare i loro sentimenti per il palco scelto con aneddoti, storie o semplicemente con la loro firma.

“Facciamo luce sul teatro”: le motivazioni dell’iniziativa

U.N.I.T.A. ha lanciato la proposta per far sentire la voce dei teatri, come spiegato dal comunicato presente sul sito dell’evento “A un anno di distanza dal primo provvedimento governativo che come prima misura di contrasto al Coronavirus intimava la chiusura immediata dei teatri nelle principali regioni del Nord, estendendo rapidamente il provvedimento a tutto il territorio nazionale nel giro di pochi giorni, Unita chiede al nuovo Governo e a tutta la cittadinanza che si torni immediatamente a parlare di Teatro e di spettacolo dal vivo, che lo si torni a nominare, che si programmi e si renda pubblico un piano che porti prima possibile ad una riapertura in sicurezza di questi luoghi.“

L’invito è quello di far tornare a vivere il teatro come luogo di aggregazione mentale e culturale, un pilastro della storia mondiale che ha sempre tradotto i cambiamenti della società attraverso le sue opere.

“Facciamo luce sul teatro”: i teatri aderenti a Milano

A Milano sono molti i teatri che aderiscono all’iniziativa, dalle grandi istituzioni ai palchi più piccoli della città. Questo l’elenco aggiornato a lunedì 22 febbraio: