Milano, torna il corteo dei Re Magi a S. Eustorgio per l’Epifania

Torna una delle tradizioni più importanti del giorno dell’Epifania a Milano: il corteo dei Re Magi dal Duomo alla Basilica di S. Eustorgio, che si terrà nel pomeriggio di giovedì 6 gennaio 2022 a partire dalle 11.

Fin dal Medioevo, il giorno dell’Epifania, un corteo in costume parte dal Duomo di Milano per raggiungere la Basilica di Sant’Eustorgio, dove sono conservate le reliquie dei Magi. Qui sul sagrato di una delle basiliche più antiche della città, è allestito un presepe vivente con i personaggi della Sacra Famiglia, a cui i tre saggi venuti dall’Oriente portano oro, incenso e mirra in presenza delle massime autorità cittadine.

Una delle tradizioni più importanti legate al Corteo dei Magi è il dono ai cittadini 700 pani, simbolo universale di pace e fraternità. Il contributo in farina e lievito sarà distribuito alle 12.30 sul sagrato della Basilica dopo la messa, dai fornai di Pane in Piazza, guidati dal Patron Cesare Marinoni.

Lo scopo di ‘Pane in Piazza’ è raccogliere fondi per costruire un panificio industriale in Etiopia, a Dire Dawa, nella diocesi di Harar, dove manca il lavoro e la popolazione vive in condizione di estrema povertà. Negli ultimi anni, grazie alle donazioni, è stato avviato “St Augustin”, un piccolo forno gestito da due giovani etiopi che permette di assicurare il pane a diverse istituzioni locali dedicate a orfani e indigenti.