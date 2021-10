Il ritorno al calcio porta un nuovo marchio

Il boato del pubblico quando le squadre entrano in campo, i cori per incitare la propria squadra, la tensione ad ogni azione pericolosa degli avversari, la gioia condivisa con tutti quando la tua squadra segna. L’intervallo con le bibite fresche, il panino fumante, la sciarpa sempre esposta e le famiglie felici che si godono lo spettacolo.

A chi non è mancato tutto questo? Lo stadio è quel posto dove si fa festa e si assiste a uno degli sport più famosi del mondo, ed è il posto dove si condivide una passione, si passa una domenica pomeriggio in famiglia, oppure una sera con gli amici. La pandemia di covid-19 ha eliminato per un periodo la possibilità di tutto questo, lo stadio era difatti un posto ad alto rischio assembramenti e la chiusura era inevitabile.

Ma da quest’anno, anche se a capienza ridotta, in Italia è possibile tornare ad incitare la propria squadra. Questo lo sa bene Futbol Emotion, uno dei negozi online più famosi per vestiario ed attrezzatura sportiva. Con l’apertura degli stadi questa grande azienda ha pensato appositamente una nuova linea di prodotti denominata “After90”. L’idea è quella di indossare capi che richiamano al calcio anche dopo i 90 minuti di partita.

After90: stile calcistico non solo allo stadio

I prodotti della linea After90 sono unici nel loro genere, difatti uniscono l’amore per il calcio allo stile casual tanto amato dai giovani d’oggi. I capi più gettonati sono anche quelli più semplici da indossare: le T-shirt. Le magliette di Futbol Emotion, linea After90, usano stampe che richiamano ad episodi o idoli calcistici, oppure contengono frasi motivazionali o famose citazioni. Si può scegliere una T-shirt con la figura di Diego Armando Maradona oppure con sagome di azioni calcistiche. Insomma con After90 l’emozione calcistica non termina assolutamente con i 90 minuti di partita, puoi portarti con te la tua passione ed indossarla.

Ma la linea di Futbol Emotion non crea solo T-shirt. È possibile infatti comprare anche delle felpe con sopra alcune scritte che fanno rieccheggiare le emozioni calcistiche. Le scelte dei modelli sono diversi e si può optare per felpe “collage” oppure le classiche felpe con zip e cappuccio. Insomma After90 è stata pensata appositamente per questo grande ritorno negli stadi che avvolge di eccitazione e passione i più grandi fan del mondo del calcio.

Futbol Emotion: il meglio dell’abbigliamento calcistico

Futobol Emotion è tra i più grandi produttori si attrezzatura e abbigliamento sportivo e nel sito si possono trovare davvero tantissimi prodotti differenti. Se sei un atleta agonistico troverai abbigliamento professionale, se sei un amatore non perderti i migliori completini o le comode scarpette ad un modico prezzo.

La grande varietà è ciò che rende unico il sito Futbol Emotion, si possono trovare sia accessori professionali come guanti da portiere, scarpette da calcio e calcetto e completini per le squadre, sia abbigliamento sportivo che può essere utilizzato anche per un uscita tranquilla, come felpe e t-shirt. Per ogni appassionato di sport, e di calcio in particolare, un’occhiata a questo sito è d’obbligo per controllare le migliori offerte!