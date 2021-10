Arredamento di lusso: il settore luxury dallo stile inconfondibile

L’arredamento di lusso, con i suoi materiali pregiati, decori preziosi e finiture ricercate, rappresenta una scelta di classe e di raffinatezza: gli accessori di esclusiva creazione Made in Italy che non passano mai di moda e sono frutto di una continua ricerca stilistica nella home design.

Come riconoscere l’arredamento di lusso

Ogni ambiente di casa per essere confortevole e accogliente, dovrebbe essere progettato e realizzato allo scopo di soddisfare due esigenze primarie: qualità e emozione. I completi di arredo fanno da cornice in questi luoghi di lusso destinati alla convivialità e al benessere di chi vi abita. L’arredamento di lusso è il risultato di una lavorazione artigianale lunga e di alta qualità che non risponde al solo bisogno funzionale ma diventa una vera e propria opera d’arte da ammirare e condividere.

Il design di questi elementi luxury è il frutto della combinazione di tradizione e innovazione che si incontrano per dar vita ad un arredamento di classe ed elegante che sappia esaltare la propria abitazione e valorizzarne la personalità.

Settore Luxury

Scegliere un arredo di lusso significa saper cogliere l’autenticità dei prodotti Made in Italy e volerne esaltare la bellezza e ricercatezza delle materie prime che, accuratamente modellate, possono dar vita ad un accessorio prezioso, unico nel suo genere.

Allure Luxury Group offre le soluzioni raffinate di arredo per completare il proprio salotto, camera da letto e persino ufficio con creazioni di lusso, di pregiata fattura, capaci di adattarsi a qualsiasi tipo di stile, dal più classico a quello più moderno e avanguardista. Tra le diverse proposte ci sono:

Mobili di lusso per ambienti interni ed esterni : la gamma di modelli versatili e confortevoli è in grado di soddisfare ogni desiderio e di trasformare l’ambiente in un vero tempio di relax e chic;

: la gamma di modelli versatili e confortevoli è in grado di soddisfare ogni desiderio e di trasformare l’ambiente in un vero tempio di relax e chic; Lampade e lampadari dal design innovativo : dispositivi pensati per illuminare sia l’interno che l’esterno della propria casa, capaci di creare un’atmosfera magica e seducente;

: dispositivi pensati per illuminare sia l’interno che l’esterno della propria casa, capaci di creare un’atmosfera magica e seducente; Complementi d’arredo: parquet in pregiato legno o pannelli a parete di nappa o tessuto che donano un tocco di eleganza allo spazio esaltandone l’estetica.

Infine, si può completare la propria progettazione di design e lusso pensando anche ad alcuni accessori luxury come biancheria da letto di materiali sofisticati e materassi su misura: soluzioni tecnologicamente qualificate e di classe che assicurano un comodo riposo e garantiscono la durata nel tempo.

Altri accessori di alta qualità, compatibili con un arredo di lusso sono i purificatori dell’aria e profumatori per ambiente di Allure Luxury Group: elementi raffinati e ricercati in diverse gamme di finiture e design progettati per aromatizzare i diversi ambienti, domestici o lavorativi e garantire aria sempre pulita e profumata, proteggendo il proprio ambiente raffinato eco-chic.

Vuoi un arredamento di lusso? Allure Luxury Group è il partner giusto

Allure Luxury Group è un consorzio di artigiani altamente specializzati nell’arredamento di lusso e nelle soluzioni luxury che hanno fatto della tradizione artigiana antichissima la propria virtù e passione dando forma a soluzioni d’arredo uniche, caratterizzate da finiture pregiate e dettagli ricercati. Queste creazioni sono simbolo di lusso ed esclusività e hanno reso celebre il Made in Italy in tutto il mondo.

Se desideri arredare la tua abitazione, il tuo albergo o lo yacht con mobili e accessori di arredo ricercati e autentici, rendiamo a tua disposizione il nostro servizio di consulenza gratuita con gli esperti di strette competenze. Noi crediamo che la bellezza renda le persone più felici, e Tu?