Aeroporto di Linate: come raggiungere l’aeroporto di Milano

L’aeroporto di Linate si trova a meno di 15 km dal centro di Milano ed è uno snodo fondamentale per gli arrivi e le partenze nazionali e internazionali per la città. Che siate milanesi in partenza o viaggiatori in attesa di scoprire le bellezze del capoluogo lombardo, è molto probabile che passerete da qui. Arrivare in aeroporto da Milano è molto semplice, con diverse soluzioni a disposizione tra treni e auto. A Linate parcheggi non sono un problema, comodamente selezionabili anche online con prenotazione del proprio posto.

Arrivare a Linate in autobus

Tra le soluzioni più economiche e comode per raggiungere l’aeroporto di Milano Linate c’è la linea di bus 73, in partenza direttamente da Piazza Duomo, collegata alle metropolitane M1 e M3. il bus effettua anche diverse fermate all’interno del tessuto urbano, dando la possibilità ai viaggiatori di scegliere la zona della città più comoda per le loro esigenze.

Le fermate del bus da Milano a Linate sono: Duomo M1/M3 – Missori M3 – Via Larga – Largo Augusto – Palazzo di Giustizia – Corso di Porta Vittoria – Piazza Cinque Giornate – Piazza Santa Maria del Suffragio – Via Cadore/Corso 22 Marzo – Piazza Emilia – Piazza Grandi – Viale Campania/Viale Corsica – Viale Corsica/Viale Battistotti Sassi – Viale Corsica/Via Lomellina – Forlanini FS – Viale Forlanini/Piazza Artigianato – Viale Forlanini (Tangenziale Est) – Viale Forlanini (Aeronautica MIlitare) – Viale Forlanini/Via Circonvallazione (Segrate) – Aeroporto di Linate.

Arrivare all’aeroporto di Linate in auto

Per chi è automunito l’aeroporto di Linate è facilmente raggiungibile anche in macchina dal centro di Milano e dalle zone vicine. Per chi arriva dalla zona ovest della città l’aeroporto è raggiungibile tramite l’autostrada A4, fino all’uscita A51 Tangenziale est di Milano. Da lì è necessario proseguire fino all’uscita 6 – Aeroporto Linate – Viale Forlanini e proseguire su Viale Forlanini/SP14 fino a raggiungere l’Aeroporto.

Per chi arriva da est invece l’autostrada da prendere è la A4 in direzione Milano, dalla quale prendere l’uscita A51 Tangenziale Est di Milano, per poi proseguire in A51 fino all’uscita 6 Aeroporto Linate – Viale Forlanini e continuare su Viale Forlanini/SP14 fino a raggiungere l’Aeroporto.