Uova di Pasqua, a Milano caccia alle più creative tra chef e pasticcerie

Pasqua si avvicina, con il suo carico di delizie tipiche, dalla colomba alle immancabili uova di Pasqua. Le pasticcerie e gli chef di Milano non hanno perso tempo e nelle vetrine dei più importanti cioccolatieri e pasticceri milanesi si vedono già le prime creazioni artigianali, con cioccolati pregiati e decorazioni degne di vere e proprie opere d’arte. Scopriamo le più creative e le più golose in una vera caccia alle uova!

Peck e le uova “double soul”

Per la Pasqua 2022 lo storico brand di alta gastronomia presenta le sue creazioni di cioccolato: uova e sculture capaci di unire tradizione e creatività, a partire dalle nuove uova “Double Soul”, dove il cioccolato fondente si unisce a materie prime inaspettate, creando cinque diverse combinazioni di sapori. Dalla fava di tonka, allo zafferano, dal cedro, fino all’esotico frutto della passione e al pungente peperoncino. Le uova sono poi impreziosite da una raffinata decorazione esterna, che rievoca l’ingrediente speciale con cui sono realizzate.

Marchesi 1824 e le uova di Pasqua ispirate alla primavera

La storica pasticceria milanese Marchesi 1824 celebra la Pasqua con una collezione ispirata alla primavera, ai fiori e alla rinascita firmata dal Pastry Chef Diego Crosara. Le tipologie di uova sono tra le più disparate per peso e preziosità: si va dagli ovetti di cioccolato ripieni in tantissime versioni differenti fino al magnifico uovo di cioccolato impreziosito da fini decori in alto rilievo in ghiaccia reale e pasta di mandorla con tema floreale. Eseguiti a mano, sono protagonisti della base di pregiato cioccolato fondente o al latte in formato da 2 kg. Una vera opera d’arte, accomunabile per ricchezza decorativa alle famose uova Fabergé.

Chef Ernst Knam e le uova “nude e crude”

Uovo Nudo e Crudo Uovo Seduto

Lo Chef Ernst Knam, per la Pasqua 2022, propone due creazioni esclusive: Uovo Nudo e Crudo e Uovo Seduto, nate da un’idea del Maestro Knam e realizzate su suo disegno.

Lo Chef e Maître Chocolatier Ernst Knam quest’anno propone l’Uovo Nudo e Crudo: un “uovo minimal”, pregiato e puro, senza l’aggiunta di colore o decori, realizzato in cioccolato fondente Señorita 72,con pareti interne ricoperte di grue di cacao sabbiato, disponibile in due differenti dimensioni.

Punta di diamante tra le proposte di quest’anno è l’Uovo Seduto. Quest’opera in cioccolato è stata realizzata personalmente dal Maestro, che ne ha seguito tutte le fasi di realizzazione, dal concept, alla creazione dello stampo e alla produzione della stessa in cioccolato. Anche l’Uovo Seduto è realizzato in cioccolato fondente Señorita 72, dalle sfumature rosse.

Grazie ad un packaging all’avanguardia, antiurto e riutilizzabile, le due creazioni sono pronte a raggiungere i golosi di tutta Italia!

Charlotte Dusart a Milano per la Pasqua 2022: “Chocolate is always the Answer“

Charlotte Dusart si è formata presso la famosa pasticceria Wittamer a Bruxelles scegliendo di portare a Milano il suo savoir faire artigianale per offrire alla propria clientela un’ampia gamma di prodotti di alta qualità nel rispetto della tradizione belga.

La sua Cioccolateria Belga, a tre anni dall’apertura, incarna oggi il giusto mix di artigianalità belga e italiana, proponendo un vasto assortimento di praline realizzate in piccoli lotti, accuratamente dipinte a mano e realizzate manualmente in laboratorio a Milano utilizzando le migliori materie prime disponibili e, quando possibile, del territorio.

Le uova di Pasqua della Capsule Collection 2022 sono disponibili in quattro misure diverse e sono fatte con cioccolato fondente monorigine Madagascar 71% oppure un dolce cioccolato al latte.

La base sulla quale è appoggiato l’uovo è interamente fatta di cioccolato, e ciascun uovo nasconde al suo interno una sorpresa golosa sempre a base di cioccolato! Nelle uova piccole si tratta di croccantini al caramello, mentre nelle uova Medium, Large ed Extralarge c’è un misto di dragées e ovetti ripieni.

Pasticceria Martesana e l’uovo bigusto per Medici Senza Frontiere

Le uova di Pasqua di Pasticceria Martesana non hanno bisogno di presentazioni. Quest’anno la pasticceria fondata dalla famiglia Santoro in via Caligero punta sulla texture, con uova pralinate alle nocciole intere, al pistacchio e al riso soffiato. Alla collezione si aggiunge anche un uovo bi-gusto, nato per sostenere una causa importante: la missione di Medici Senza Frontiere in Afghanistan, in particolare il progetto dell’Ospedale materno-infantile di MSF a Khost.

L’uovo è pensato per mettere d’accordo tutti, con una metà fondente al 50% e l’altra metà di dolce cioccolato al latte. La produzione di Martesana utilizza alcune tra le varietà di cacao più pregiate al mondo, con una produzione che punta al rispetto e alla valorizzazione del frutto del cacao. Le uova sono disponibili per la spedizione a domicilio anche su Cosaporto.it

Rinaldini come Willy Wonka

Rinaldini propone un uovo di Pasqua molto particolare, una Limited Edition ispirata al produttore di cioccolato più famoso del mondo. Una variante delle due deliziose Uova – Cioccolato fondente 70% e pistacchi, Cioccolato al latte e nocciole tostate – in Limited Edition, danno la possibilità di vincere un giorno indimenticabile. Su 500 uova prodotte, 10 contengono infatti un “Golden Ticket” che dà diritto a trascorrere un’intera giornata a Casa Rinaldini, con il maestro Roberto Rinaldini: un viaggio unico all’interno dei laboratori in cui prendono vita le sue creazioni, famose in tutto il mondo. Le uova sono disponibili per la spedizione a domicilio anche su Cosaporto.it.

Viaggiator Goloso crea l'”Uovo del Duomo” per la Veneranda Fabbrica

Prosegue la collaborazione tra il Viaggiator Goloso® e la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, che celebrano insieme anche l’arrivo della Pasqua con due nuovi dolci in edizione limitata: l’Uovo del Duomo e l’esclusiva Colomba di alta pasticceria firmata dallo chef stellato Gian Piero Vivalda.

Le due novità sono ideali da condividere come omaggio pasquale sia per la loro prelibatezza sia per la solidarietà. Infatti, tutti coloro che le acquisteranno, contribuiranno a sostenere i restauri della Cattedrale. Inoltre, all’interno dell’Uovo e della Colomba è presente un coupon omaggio per l’ingresso alle Terrazze del Duomo, rispettivamente per 1 e 2 persone. I due prodotti danno anche diritto a uno speciale sconto del 20% da utilizzare presso il Duomo Shop o sul suo sito.