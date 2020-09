Weekend fuori porta: Come organizzarli e risparmiare

Organizzare un weekend fuori porta con gli amici oppure con la vostra fidanzata o moglie, è una pratica piuttosto comune e spesso per farlo si ricorre alla tecnologia attraverso l’utilizzo di computer e smartphone.

E’ buona prassi, prima di partire, informarsi e conoscere bene la destinazione prescelta in modo da poter valutare se questa ha le caratteristiche necessarie che possano soddisfare le vostre aspettative.

Su internet le idee viaggio che ci vengono proposte da blog e tour operator sono davvero tante, è opportuno però mantenere sempre un approccio cauto in modo da non farsi ammaliare da offerte e promozioni che potrebbero poi rivelarsi non adatte rispetto alle vostre reali esigenze.

Week end romantico o vacanze low cost in Italia?

Quest’anno causa Covid-19, le vacanze, per chi ha avuto la fortuna di farle, sono state decisamente diverse rispetto al passato.

Mascherine, gel igienizzante e distanziamento sociale, le hanno rese sicuramente meno rilassanti rispetto al passato, anche se sono stati moltissimi gli Italiani e non volerci comunque rinunciare.

Tra i viaggiatori ci sono quelli che hanno deciso di trascorrere le proprie ferie in Italia e dare quindi una mano ai nostri albergatori, e quelli che nonostante tutto non hanno saputo rinunciare al fascino di una vacanza all’estero.

Mare o montagna: dove è ricaduta la scelta?

Nonostante il mare continui ad essere la meta preferita degli italiani, quest’anno si registra un deciso aumento delle prenotazioni presso le località di montagna.

Dopo il perido di lockdown, che tutti quanti ci auguriamo non ritorni mai più, la montagna ha stimolato l’interesse di molti che l’hanno preferita alla tradizionale vacanza al mare trascorsa tra sdraie, ombrelloni e discoteche della movida serale.

Prenotare online e risparmiare? Facile con CodiceRisparmio.it!

Se prenotare una vacanza online è già di per se più economico rispetto a recarsi presso un’agenzia di viaggi, ci sono dei siti che permettono di ottenere un risparmio ulteriore.

Ci riferiamo ai siti di codici sconto, che in Italia come in tanti altri paesi europei, stanno riscuotendo sempre maggiore successo ed ogni anno contano un numero sempre maggiore di utilizzatori.

Si tratta di uno dei più efficaci strumenti esistenti per chi acquista online poichè sono gratuiti, facilmente utilizzabili e permettono di ottenere sconti, riduzioni ed altri vantaggi sugli acquisti.

Tra i principali portali di sconti in Italia c’è sicuramente CodiceRisparmio.it, con quasi 7 anni di vita alle spalle, è uno dei più autorevoli siti del settore.

Vi permette di risparmiare non solo sulle vacanze ma anche sugli acquisti di tutti i giorni. Elettronica, informatica, telefonia, abbigliamento, calzature, bellezza, giocattoli, hobby, prodotti per animali, alimentari, gioielli, orologi ed altro ancora.

CodiceRisparmio è gratuito, viene aggiornato tutti i giorni, ed offre anche un blog ricco di guide, consigli e recensioni che possono risultare utili in tante occasioni.