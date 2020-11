Da martedì 3 novembre a giovedì 10 dicembre, la Sala Biancamano del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (ingresso da via Olona 6/bis) si trasformerà in un luogo di prevenzione, dove i cittadini non inclusi nella campagna vaccinale pubblica potranno recarsi per effettuare il vaccino contro l’influenza, su prenotazione (chiamando il numero 02/99961999).

Qui, l’Ospedale San Giuseppe allestirà 4 postazioni, presidiate da personale medico- sanitario dedicato, per consentire anche alle categorie non coperte dalla campagna vaccinale gratuita offerta da Regione Lombardia di sottoporsi, se interessate, alla profilassi antinfluenzale. Il presidio temporaneo sarà strutturato per somministrare almeno 600 dosi al giorno del vaccino quadrivalente, nel pieno rispetto del distanziamento sociale grazie all’ampio spazio a disposizione.

Un’istituzione culturale e una struttura sanitaria uniscono le forze per rispondere alle esigenze di salute dei cittadini milanesi, in un momento reso critico dall’emergenza coronavirus. Nasce così la partnership siglata tra il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci e l’Ospedale San Giuseppe del Gruppo MultiMedica, due realtà storiche fortemente radicate nel capoluogo lombardo.

Vaccino antinfluenzale al museo: orari

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Sala Biancamano, ingresso da Via Olona 6/bis

Da martedì 3 novembre a giovedì 10 dicembre:

lunedì – venerdì: dalle ore 7.30 alle ore 17.30

sabato: dalle ore 7.30 alle 12.30

La profilassi antinfluenzale è disponibile anche presso:

Ospedale MultiMedica Castellanza (VA)

Viale Piemonte 70, Castellanza (VA)

da lunedì 9 novembre:

lunedì – venerdì: dalle ore 13.00 alle ore 18.00

Vaccino antinfluenzale al museo: costi e prenotazioni

I cittadini interessati a sottoporsi alla profilassi antinfluenzale disponibile presso entrambi i presidi, al

costo di 60 euro, possono prenotare: