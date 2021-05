Annunciate le nuove date del tour di Ultimo negli stadi di tutta Italia dopo la cancellazione dei live del 2020 e del 2021 (erano previste Firenze, Milano e Roma): il nuovo tour programmato per il 2022 partirà da Bibione, per arrivare a Milano in due date, il 23 e 24 luglio a San Siro, dove si concluderà il tour.

Confermate tutte le date del precedente tour tranne quella di Messina, cancellata a causa del diniego del Comune della città siciliana a ospitare l’evento. Il concerto si sposterà così a Catania in due date, l’11 e il 12 luglio.

Ultimo tour 2021: c’è già un record

Ultimo aggiunge un nuovo record alla sua collezione: sarà il più giovane artista italiano a esibirsi negli stadi.

Ma il giovane artista può vantarsi anche di altro e non solo di riconoscimenti artistici: infatti, con questo tour, Niccolò Moriconi sosterrà l’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia), che tutela e promuove in tutto il mondo i diritti di bambini e adolescenti, per contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita.

Il cantautore devolverà parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti ai progetti UNICEF in Mali, che da sempre combatte contro la malnutrizione e sostiene le vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.

Ultimo tour 2022: le date

5 giugno 2022 – Biblione, Stadio Comunale

11 giugno 2022 – Firenze, Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

12 giugno 2022 – Firenze, Stadio Artemio Franchi

17 giugno 2022 – Ancona, Stadio del Conero

22 giugno 2022 – Torino, Stadio Olimpico Grande Torino

25 giugno 2022- Napoli, Stadio San Paolo – SOLD OUT

26 giugno 2022- Napoli, Stadio San Paolo

30 giugno 2022 – Modena, Stadio Alberto Braglia

3 luglio 2022- Bari, Stadio San Nicola

7 luglio 2022- Pescara, Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia

11 luglio 2022 – Catania, Stadio Cibali

12 luglio 2022 – Catania, Stadio Cibali

17 luglio 2022- Roma, Circo Massimo – SOLD OUT

23 luglio 2022- Milano, Stadio San Siro

24 luglio 2022- Milano, Stadio San Siro – SOLD OUT

Ultimo tour 2022: i biglietti

I biglietti acquistati in precedenza per il tour 2020 e 2021 sono ritenuti validi anche per le nuove date. Lo stesso vale per i VIP Pack acquistati prima del lockdown.

I biglietti per le date ancora aperte dei live di Ultimo sono disponibili nei punti vendita e nei circuiti online autorizzati, come Ticketone.

Per alcune date sono disponibili anche i Vip Pack che comprendono:

• Un biglietto di Prato Gold

• Ingresso anticipato alla venue

• Gadget esclusivi

• Personale dedicato

Diffidate di piattaforme non ufficiali, così da non cadere in truffe e penali legali; ogni organizzatore declina ogni eventuale responsabilità dopo lo scandalo del secondary ticketing. Gli eventi si terranno in sicurezza in base alle normative vigenti al momento dello spettacolo.

