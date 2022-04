La primavera è ormai arrivata e con la bella stagione ritorna la fioritura dei fiori. I milanesi con una buona memoria ricorderanno sicuramente uno degli eventi di maggiore successo dell’anno scorso: stiamo parlando del campo di Tulipani Italiani sito ad Arese, gestito dai due olandesi Edwin e Nitshue innamorati del nostro Paese.

La simpatica coppia ha infatti annunciato che dal 25 marzo fino alla fine di aprile sarà possibile visitare nuovamente il campo di splendidi e coloratissimi tulipani, da raccogliere con moderazione previa pagamento di un biglietto, e scattare tante meravigliose foto per immortalare una giornata sicuramente inusuale.

Tulipani Italiani 2021: dove si trova

Dal 2019 la nuova sede è ad Arese, in Via Luraghi, all’interno del Parco delle Groane, nella zona conosciuta come La Valera, nei campi di fronte a il centro commerciale noto come IL CENTRO.

Più facile raggiungere Tulipani Italiani da Milano. Si potrà arrivare, con i mezzi pubblici, con le navette de IL Centro e anche in bicicletta con la pista ciclabile della Valera (il campo si troverà accanto). Inoltre, il grande ponte pedonale de IL CENTRO, permetterà di raggiungerci a piedi dagli ampi parcheggi: per le macchine a sud di Via Luraghi c’è un grande parcheggio di oltre 400 posti, anch’essi gratuiti.

Tulipani Italiani: cosa vedere

Il campo si estende su 2 ettari di terreno agricolo, con oltre 470.000 tulipani e ben 450 varietà di fiori. A questo proposito sono stati piantati diversi bulbi, in modo da avere specie precoci e tardive, per garantire agli ospiti l’opportunità di raccogliere e scattare foto durante tutta la durata della manifestazione. I filari tipici delle colture olandesi cattureranno lo sguardo con l’alternarsi di sfumature del medesimo colore a veri e propri arcobaleni dati dai Tulipani misti.

Anche lo Show Garden, la zona in cui sono stati piantati gruppi di tulipani di 130 varietà, è stata migliorata. L’area è più grande e suddivisa in gruppi da 55 bulbi per ogni varietà, in ordine alfabetico. Ogni gruppo avrà un cartello con il nome della varietà e un numero, che indica dove si possono trovare la varietà nel campo di raccolta. Il campo è stato arricchito anche con diverse installazioni per creare dei romantici set fotografici. Prevista anche un’area relax per giocare con i bambini dove consumare un pic-nic nell’erba.

Tulipani italiani: come funziona

Una volta iniziata la fioritura, il campo di Tulipani Italiani sarà aperto dal lunedì al venerdì, con orario continuato, dalle 9 fino alle 19; il sabato e la domenica invece dalle 8.30 alle 19.30.

I buoni di ingresso, che comprendono la raccolta di 2 tulipani, saranno acquistabili on-line sul sito a 4 euro e direttamente sul campo al costo di 5 euro. I bambini accompagnati sotto i 4 anni non pagano. In caso di sold out non verranno venduti sul campo buoni di ingresso. Ogni tulipano aggiuntivo verrà venduto al prezzo di 1,50 € cadauno.

Se si porta al campo una scatola di vecchi giornali, necessari per l’incarto dei tulipani, si riceverà in omaggio un tulipano in più.

Il buono dovrà essere conservato e presentato al momento del confezionamento del mazzo. Tutti i visitatori potranno ascoltare una spiegazione dettagliata su come muoversi all’interno del campo, su come raccogliere i fiori che vanno fotografati, raccolti, ammirati, ma non danneggiati inutilmente. Saranno forniti cesti e secchi per raccogliere i tulipani, una cisterna di acqua non potabile per rinfrescare i fiori raccolti, e dei bagni temporanei per offrire ai nostri clienti delle piccole comodità.

La formula U-Pick “cogli tu” sta a significare che i tulipani vengono raccolti direttamente dalle persone, sfilandolo dalla terra, al termine della raccolta i tulipani verranno avvolti nella semplice carta di giornale, pronti per essere portati nelle case dei visitatori. Si potrà passeggiare fra i tulipani per tutto il tempo che si vorrà, seguendo delle semplici regole, che hanno lo scopo di garantire libertà e tranquillità per tutti.