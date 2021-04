È stato fissato per sabato 1° maggio a Milano il Tampon day, lanciato dalle associazioni “P.as.mil – pubblica assistenza milanese Onlus” e “Misericordia Sant’Ambrogio Milano”.

Dalle 14 alle 17 in Piazza Tirana sarà possibile effettuare gratuitamente il tampone rapido rino-faringeo, ottenendo i risultati in 15 minuti.

L’iniziativa è stata promossa grazie alle donazioni di un privato e al contributo del Municipio 6 di Milano, che ha versato la somma di 2 mila euro a sostegno delle associazioni.

Cosa serve per il tampone

I tamponi potranno essere effettuati senza prenotazione, ma è obbligatoria la mascherina (chirurgica o Ffp2), un documento d’identità e il codice fiscale.

Inoltre è necessario stampare e compilare il documento di consenso per la privacy, scaricabile a questo link. Il documento andrà poi consegnato al momento del tampone al personale incaricato. Chi non riuscisse a stampare i fogli potrà compilare e firmare il consenso sul posto.

Tamponi gratuiti a Milano

L’hub di Piazza Tirana non è l’unico servizio di tamponi Covid gratis a Milano. Da circa una settimana è attivo in Stazione Centrale il servizio di tamponi rapidi gratuiti gestito dai volontari della Croce Rossa. Basterà mettersi in fila e presentare un documento e il codice fiscale per accedere al tampone.

Al Parco di Trenno, dove è stato allestito il centro vaccinale drive-in, due corsie sono riservate ai tamponi rapidi. La priorità viene data a studenti e insegnanti che abbiano avuto contatti sospetti, che dovranno presentarsi con un documento di identità e il codice fiscale. In caso di tampone positivo verrà immediatamente fatto il test molecolare.