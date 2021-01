Supermercati e negozi aperti a Milano il 6 gennaio 2021

Tutta l’Italia da oggi entra in zona arancione, rientrando di nuovo in zona rossa fino al 6 gennaio 2021. È complicato, ma non impossibile. Durante questo periodo negozi e supermercati sono aperti fino all’Epifania? E con quali orari?

Supermercati aperti a Milano il 6 gennaio 2021 e orari

Esselunga

4 gennaio 2021: aperto dalle 9 alle 20

Pam

4 gennaio 2021: aperto dalle 8 alle 22

Coop

4 gennaio 2021: aperto dalle 8.30 alle 20.30

Conad

4 gennaio 2021: aperto dalle 7 alle 21

Lidl

4 gennaio 2021: aperto dalle 8 alle 21.30

Bennet

4 gennaio 2021: aperto dalle 8.30 alle 20.30

Carrefour

4 gennaio 2021: aperto dalle 7 alle 21

Negozi aperti a Milano il 6 gennaio 2021 e orari

Durante il periodo di zona rossa restano aperti molti negozi di prima necessità (qui l’elenco completo). Qui gli orari dei negozi di grande distribuzione aperti durante le festività e gli orari.

Unieuro

4 gennaio 2021: aperto dalle 9.30 alle 20

Expert

4 gennaio 2021: variabile a seconda del negozio di riferimento

Trony

4 gennaio 2021: aperto dalle 15 alle 19

Ikea

4 gennaio 2021: aperto dalle 9 alle 21

Decathlon