Supermercati e negozi aperti a Capodanno a Milano

La fine del 2021 si avvicina e tutti noi ci stiamo preparando per organizzare il cenone di Capodanno. Cosa fare se all’ultimo ci siamo accorti di aver scordato l’ingrediente principe della serata o addirittura il cotechino con le lenticchie?

A Milano supermercati e negozi sono pronti a venire incontro a questa evenienza, con orari speciali pensati per il periodo delle feste. Scopriamoli in questa guida!

Supermercati aperti il 31 dicembre e il 1°gennaio a Milano

Venerdì 31 dicembre e sabato 1° gennaio supermercati e negozi della città potrebbero essere chiusi o subire variazioni di orario. Quali sono le grandi catene di supermercati e gli store aperti a Capodanno?

NOTA: gli orari potrebbero variare a seconda della sede

Esselunga

31 dicembre : aperto dalle 7.30 alle 19

: aperto dalle 7.30 alle 19 1° gennaio : chiuso

: chiuso 2 gennaio: aperto dalle 7.30 alle 19

Pam

31 dicembre : aperto dalle 8 alle 19

aperto dalle 8 alle 19 1° gennaio : chiuso

chiuso 2 gennaio: aperto dalle 8 alle 19

Coop

31 dicembre : aperto dalle 8.30 alle 20.30

aperto dalle 8.30 alle 20.30 1° gennaio : chiuso

chiuso 2 gennaio: aperto dalle 8.30 alle 20.30

Conad

31 dicembre : aperto dalle 8 alle 20

aperto dalle 8 alle 20 1° gennaio : aperto dalle 15 alle 19

aperto dalle 15 alle 19 2 gennaio: aperto dalle 8 alle 20

Lidl

31 dicembre : aperto dalle 8 alle 20

aperto dalle 8 alle 20 1° gennaio : chiuso

chiuso 2 gennaio: aperto dalle 8.30 alle 21

Bennet

31 dicembre : aperto dalle 8.30 alle 19

aperto dalle 8.30 alle 19 1° gennaio : chiuso

chiuso 2 gennaio: aperto dalle 9 alle 20

Carrefour

31 dicembre : aperto dalle 8 alle 19

aperto dalle 8 alle 19 1° gennaio : chiuso

: chiuso 2 gennaio: aperto dalle 8 alle 23

Unes (U2 e Viaggiator Goloso)

31 dicembre : aperto dalle 10 alle 18

aperto dalle 10 alle 18 1° gennaio : chiuso

chiuso 2 gennaio: aperto dalle 15 alle 21

Negozi e centri commerciali aperti il 31 dicembre 2021 e il 1° gennaio 2022

Non solo gli ingredienti per il cenone di Capodanno: che fare se l’anno comincia con una lampadina fulminata o si sta cercando il vestito perfetto per la serata? Ecco i principali negozi e centri commerciali aperti a Milano il 31 dicembre e il 1°gennaio 2021!

Unieuro

31 dicembre : aperto dalle 9 alle 18

aperto dalle 9 alle 18 1° gennaio : chiuso

chiuso 2 gennaio: aperto dalle 10 alle 20

Expert

31 dicembre : aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 1° gennaio : chiuso

chiuso 2 gennaio: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Trony

31 dicembre : aperto dalle 9 alle 18

aperto dalle 9 alle 18 1° gennaio : chiuso

chiuso 2 gennaio: aperto dalle 9 alle 20

Ikea

31 dicembre : aperto dalle 9 alle 18

aperto dalle 9 alle 18 1° gennaio : chiuso

chiuso 2 gennaio: aperto dalle 9 alle 21

Decathlon

31 dicembre : aperto dalle 9 alle 18.30

aperto dalle 9 alle 18.30 1° gennaio : chiuso

chiuso 2 gennaio: aperto dalle 9 alle 20

Centri commerciali a Milano e dintorni

Centro commerciale Milanofiori : 31 dicembre : aperto dalle 9 alle 19 1° gennaio: chiuso 2 gennaio : aperto dalle 9 alle 21

:

Centro commerciale City Life : 31 dicembre : aperto dalle 10.15 alle 19 (Food Hall e cinema aperti dalle 9 alle 23) 1° gennaio: chiuso (Food Hall e cinema aperti dalle 12 alle 23) 2 gennaio : aperto dalle 10.15 alle 21

:

Centro commerciale Il Centro: 31 dicembre : aperto dalle 9 alle 19.30 1° gennaio: chiuso 2 gennaio: aperto dalle 9 alle 22



Bicocca Village: 31 dicembre : aperto dalle 10 alle 21 1° gennaio: chiuso 2 gennaio : aperto dalle 11 alle 21



Centro commerciale Bonola : 31 dicembre : aperto dalle 8 alle 19 1° gennaio: chiuso 2 gennaio : aperto dalle 9 alle 20

: