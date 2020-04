Il mondo dei servizi digitali è stato chiamato in questo periodo a svolgere funzioni fondamentali per le persone in quarantena: dalle consegne di spesa e medicinali fino all’intrattenimento e all’informazione. Il web sta dimostrando ora più che mai di essere una risorsa inesauribile di idee.

Il Web Marketing Festival, dopo le iniziative di solidarietà digitale, dedicherà una giornata alla ricerca di soluzioni digitali per aiutare persone, Paesi e istituzioni contro la lotta al COVID-19, che in questi mesi sta spaventando il mondo intero.

Il 7 aprile esperti, imprenditori e semplici curiosi sono invitati sul sito del più grande festival dedicato al mondo del marketing online, per confrontarsi e proporre soluzioni agli interrogativi posti durante la diretta.

Quattro sfide a cui rispondere: i temi della giornata

Esperti in ogni campo provenienti da tutta Italia si confronteranno su quattro tematiche fondamentali presentate durante la giornata:

Educazione (EduTech)

Metodi e sfide per garantire un’educazione inclusiva, accessibile a tutti e in possesso di tecnologie utili alla didattica online. Molte scuole in questo momento stanno vivendo problematiche legate alla mancanza di mezzi e cultura digitale adatte a fornire a docenti e studenti un’esperienza digitale divertente e funzionale.

Salute (Digital Health)

Quali tecnologie si possono applicare per rendere più avanzato il servizio sanitario? Un confronto su come il digitale possa aiutare a migliorare la qualità della vita e la ricerca in ambito medico.

Una particolare attenzione sarà rivolta alle proposte per il reperimento di mascherine, guanti e dispositivi di protezione individuale, rispondendo all’appello del Ministero per l’Innovazione.

Cambiamenti climatici

Un focus importante per proteggere il nostro pianeta attraverso nuove tecnologie per l’energia sostenibile. Saranno studiate iniziative legate ai temi della mobilità sostenibile, delle smart cities e dei Big Data applicati ai servizi.

Digital Transformation

La quarta rivoluzione industriale è già in atto, attraverso l’applicazione del digitale ai sistemi produttivi industriali e alla catena del valore.

Si discuterà di Industria 4.0, cultura del lavoro, promozione e innovazione nel turismo e nell’industria dell’intrattenimento.

Come partecipare

La partecipazione è totalmente gratuita: sarà necessario iscriversi tramite apposito form per assistere all’evento.

Nel caso si volesse prendere parte alla diretta streaming come speaker proponendo la propria idea o quella dell’azienda per cui si lavora, occorrerà candidarsi entro il 4 aprile compilando il form esponendo il progetto da presentare.

Entro il 5 aprile saranno comunicati i nomi di coloro che sono ammessi come speaker.

Chi può partecipare

Sono tutti invitati a presentare le proprie idee sui temi della giornata: start-up e investitori, centri di ricerca, aziende, associazioni o semplici cittadini.

I progetti devono avere come proposito quello di aiutare istituzioni, popolazione e aziende in questa situazione di difficoltà, o comunque di proporsi come soluzione ai cambiamenti che stanno avvenendo nell’ambito del digitale e della sostenibilità.