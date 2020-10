Sposidea 2020: mille idee per il matrimonio

In una location che profuma di storia, dove la magia si comincia ad assaporare percorrendo il viale d’ingresso, torna il 10 e 11 ottobre nella splendida cornice di Villa Castelbarco Medolago Albani, a Vaprio d’Adda (MI) Sposidea 2020.

L’emergenza che abbiamo vissuto ci ha cambiati… siamo diversi ma più forti di prima. E oggi più che mai viviamo per l’amore, uno dei sentimenti più belli che si possa provare. Amore per il proprio compagno/a e futuro sposo/a . Intorno all’amore e al matrimonio si sono ispirati poeti, musicisti, filosofi e artisti di ogni epoca e di ogni età, non è meraviglioso?… Amore come gioia, matrimonio come celebrazione, come punto di partenza o ripartenza e per i più spiritosi … come punto di arrivo!

Per questo, guidati dalla passione e dall’entusiasmo che da sempre contraddistinguono l’evento, si è voluto dare un segnale di positività a tutti i futuri sposi con un evento dinamico rivisto nei contenuti e studiato nei minimi dettagli. Ad accogliere gli ospiti una qualificata selezione di professionisti pronti ad aiutarvi a definire ogni aspetto del grande giorno con stile ed eleganza.

Sposidea è il luogo ideale per scoprire le tendenze e le novità del mondo wedding e lungo il suo percorso, le sale della Villa si mostreranno in tutta la loro bellezza accompagnando in un viaggio emozionale per vivere in anteprima le emozioni del grande giorno e perché no, sognare ad occhi aperti.

Ad animare i due giorni di apertura non mancheranno eventi e momenti d’intrattenimento, tra tutte le sfilate delle collezioni sposa e cerimonia in programma nella giornata di Domenica che coinvolgeranno i visitatori in un vortice di emozioni. Ma non mancheranno beauty show, installazioni di still life e momenti di animazione come la Cerimonia con rito civile e simbolico del matrimonio .

Per tutelare la salute e la serenità di tutti, saranno adottate tutte le misure di prevenzione e di contenimento necessarie per la lotta alla diffusione del Covid- 19 che permetteranno di programmare con la massima tranquillità vostra visita.

L’ingresso è gratuito previo registrazione obbligatoria sul sito fierasposidea.it

Orari di Apertura:

Sabato 10 Ottobre | 10.00 – 19.00

Domenica 11 Ottobre | 10.00 – 19.00

Indirizzo:

Villa Castelbarco | Via Per Concesa, 4 | 20069 Vaprio d’Adda | Mi

Info e Approfondimenti: