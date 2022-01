Una settimana romantica in Italia

Quando si tratta di romanticismo e vacanze, si sa, il primo pensiero corre verso le magnifiche città italiane, verso i suoi paesini in collina e alle cittadine ricche di bellezze artistiche e naturali. Per una piccola villeggiatura romantica, dove staccare la spina ed immergersi in cultura natura ed amore l’Italia è il miglior posto dove prenotare. Sono tante le mete disponibili e per tutti i gusti, per gli amanti del mare, delle città o delle verdi colline, basterà cercare l’alloggio giusto su booking, e con largo anticipo troverai anche prezzi mozzafiato. Vediamo quali sono le mete più blasonato per una vacanza romantica in Italia.

Venezia: la capitale dell’amore

Quando si parla di Vacanza romantica non può che venirci in mente il capoluogo veneto: Venezia. Coi suoi canali che attraversano antichi palazzi e ponticelli storici, Venezia è in assoluto la città più romantica della penisola italiana. Qui potrai visitare splendidi palazzi e musei, rimanendo incantato per i bellissimi scorci che regala la città. Ma per il top del romanticismo puoi già prenotare la tua gita in gondola. Ammirare Venezia da una gondola significa regalare al proprio partner un’esperienza indimenticabile!

Milano: Il centro della moda italiano

Anche Milano, seppur non spesso citata tra le città più romantiche d’Italia, offrirà momenti indelebili col tuo partner. La capitale italiana della moda non si distingue solo per la movida ma anche per momenti di relax culturale con la persona che si ama. Qui potrai visitare innumerevoli mostre e soprattutto finire la serata nei ristorantini pensati appositamente per le coppie innamorate! Prova già ora a dare un’occhiata su ebooking gli hotel più convenienti di Milano.

Roma: La città eterna

Tra le città è impossibile non annovera Roma: la capitale. Grazie ai suoi maestosi monumenti e agli scorci sul Tevere, anche Roma è tra le città più romantiche del mondo. Nella città eterna potrai visitare musei e passeggiare lungo Tevere in cerca di un ristorantino tipico: ricordati che la cucina romana è tra le più prelibate in Italia!

Colline del Chianti: relax e buon vino

Se però non siete una coppia da città ma preferite un relax totale nel verde, allora la soluzione migliore è una: la Toscana. Qui, tra le verdi colline del Chianti potrai prenotare il tuo agriturismo con spa, oppure risiedere direttamente nelle aziende vinicole. Oltre a passeggiate nella natura e relax in posti magnifici, avrai la possibilità di accedere a degustazioni di vini della zona, tra le più famose per la produzione di vino rosso. Insomma una vera e propria vacanza da godere in compagnia della persona amata per un relax completo.

Il golfo dei poeti: le calette liguri

Non resta che un consiglio per tutti gli amanti del mare, la scelta non può che cadere sul golfo dei poeti. Un mare cristallino, piccole calette immerse nella macchia mediterranea, ed un atmosfera d’altri tempi, questo è quello che regala questa chicca tutta italiana. Situato nei pressi di La Spezia, il golfo vede sorgere alcuni paesini bellissimi come Lerici e Tellaro, amati anche dai più grandi poeti inglesi come Bayron e Shelley, in cui poter pernottare e cenare in ristorantini sul mare. Qui potrai ammirare castelli e porticcioli sul mare, e rilassarti nelle piccole spiagge.