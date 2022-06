“Scrivere per informare”, a Milano il workshop gratuito dedicato a giornalisti e blogger

Perché limitarsi alla classica presentazione di un libro quando si possono condividere informazioni oggi fondamentali per chiunque si stia affacciando al mondo del giornalismo e del blogging? Riccardo Esposito, web writer e blogger, insieme a Cristina Maccarrone, giornalista, brand journalist e SEO copywriter, presentano Scrivere per informare un vero e proprio manuale di scrittura a quattro mani edito da Flacowski, e dedicato a blogger e giornalisti.

I due autori trasformeranno la presentazione del libro in un workshop gratuito in programma a Milano il 7 giugno 2022 dalle 18.30 (registrazione online consigliata) negli spazi di Ostello Bello Duomo (via Medici, 4), aperto a chiunque voglia migliorare la propria scrittura sul web. Un’occasione unica per i professionisti dell’informazione online per approfondire il web writing e la SEO on-page e migliorare le proprie competenze, grazie a suggerimenti di stampo giornalistico e non solo.

Argomenti del workshop

L’incontro è dedicato ad alcuni dei pillar che i due autori hanno approfondito nel loro manuale “double face”, ossia un unico libro con una doppia copertina, un unico indice ma con sviluppi diversi, e si focalizzerà sulla struttura di un contenuto pensato per informare. Una struttura che deve essere condivisa da blogging e giornalismo on-line. Questo è il nucleo del loro libro: l’incontro tra quotidiani online e post del blog.

Gli argomenti trattati saranno i seguenti: