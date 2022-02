Un altro sciopero colpisce Milano e l’Italia. Questa volta non sarà riferito solamente ad Atm, ma all’intera rete dei trasporti nazionali. A rischio quindi mezzi pubblici urbani, extraurbani, treni regionali Trenord, treni nazionali e mezzi di trasporto merci.

Moltissime sigle sindacali, tra cui Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa, Cisal e Ugl hanno indetto uno sciopero per tutta la giornata di venerdì 25 febbraio 2022.

Sciopero Atm Milano

Atm ha comunicato in una nota ha comunicato che altre sigle sindacali hanno indetto uno sciopero durante le ore della mattina. Uno sciopero nello sciopero. L’orario in cui potrebbero verificarsi cancellazioni e ritardi per tutti i mezzi Atm, metro, tram, bus e filobus, è dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio.

Linea Como -Brunate

La funicolare Como – Brunate, in gestione ad Atm, potrebbe avere problemi legati allo sciopero nelle finestre orarie dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine servizio.

Linee AGI

Potrebbero essere colpite dallo sciopero le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus in partenza tra le 8:45 e le 14:59 e dopo le 18.

Sciopero treni regionali Trenord

Trenord ha annunciato possibili problematiche dovute allo sciopero su alcune delle sue linee. Nonostante ciò non ci saranno modifiche alle partenze in fascia oraria garantita, cioè dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. In caso di cancellazione dei treni da e per gli aeroporti, saranno istituiti dei bus in partenza dalla stazione di Milano Cadorna.

Queste le linee che potrebbero subire ritardi e cancellazioni a causa dello sciopero:

Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa

Milano Cadorna – Malpensa

Brescia – Iseo – Edolo

Milano – Saronno – Como

Milano – Seveso – Canzo/Asso

Milano – Saronno-Novara N.

Milano – Saronno – Varese – Laveno Nord

”S50” Malpensa – Bellinzona

Saranno inoltre interessati alcune delle linee del cosiddetto “passante”:

“S1” Saronno – Milano Passante – Lodi

“S2” Mariano Comense – Milano Passante – Milano Rogoredo

“S4” Camnago Lentate – Milano Cadorna

“S9” Saronno – Seregno – Milano – Albairate

“S13” Milano Bovisa – Pavia

Motivazioni dello sciopero

Le sigle sindacali rivendicano lo sciopero di venerdì 25 febbraio per “sostegno alla vertenza per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale” e per “il mancato rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – TPL mobilità e il miglioramento delle condizioni lavorative sia normative sia salariali“.