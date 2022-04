Milano, sciopero nazionale del 22 aprile: a rischio i treni Trenord

Un altro sciopero colpisce Milano e l’Italia. Questa volta a rischio soprattutto la rete ferroviaria regionale, insieme ai servizi autostradali e aeroportuali. La siglia sindacale Al Cobas ha indetto un’agitazione per tutta la giornata di venerdì 22 aprile 2022.

Sono esclusi dallo sciopero i mezzi pubblici, perciò le linee Atm non saranno interessate da disagi dovuti allo sciopero in corso.

Sciopero treni regionali Trenord

Trenord ha annunciato possibili problematiche dovute allo sciopero su alcune delle sue linee, anche se la società ha dichiarato che “considerando i dati di adesione in analoghe e precedenti proclamazioni, non si prevedono interruzioni alla circolazione ferroviaria in Lombardia“.

Nonostante ciò, potranno comunque verificarsi ritardi e cancellazioni dovuti allo sciopero, ma come sempre non ci saranno modifiche alle partenze in fascia oraria garantita, cioè dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. In caso di cancellazione dei treni da e per gli aeroporti, saranno istituiti dei bus in partenza dalla stazione di Milano Cadorna.

Motivazioni dello sciopero

La sigla sindacale Al Cobas rivendica lo sciopero di venerdì 22 aprile per protestare contro lo stato di emergenza dovuto alla guerra in Ucraina, all’invio di armi sul territorio e “no agli aumenti su benzina, Enel gas e generi di prima necessità”. Inoltre la protesta coinvolge il mantenimento del Green Pass per alcuni servizi e in generale ai “decreti e provvedimenti che di sanitario non hanno nulla”.