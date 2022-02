Milano, sciopero dei mezzi il 15 febbraio: a rischio treni e mezzi Atm

Un altro sciopero colpisce Milano e l’Italia. Questa volta non sarà riferito solamente ad Atm, ma all’intera rete dei trasporti nazionali. A rischio quindi mezzi pubblici urbani, extraurbani e treni regionali Trenord. Le sigle sindacali Sol Cobas e Fisi hanno indetto lo sciopero per tutta la giornata di martedì 15 febbraio 2022. Cattive notizie per chi tornerà domani dal weekend di San Valentino, col rischio di passare la giornata in stazione.

Sciopero Atm Milano

Al momento Atm non ha diramato note legate alla durata dello sciopero e al tasso di adesione, come sempre accade in questi casi. A Milano alle 10.30 sarà organizzata una manifestazione in Piazzale Loreto indetta da Sol Cobas.

Sciopero treni regionali Trenord

Come Atm nemmeno Trenord ha dato comunicazioni relative allo sciopero di martedì 15 febbraio.

Motivazioni dello sciopero

Le sigle sindacali rivendicano lo sciopero di martedì 15 febbraio con le seguenti motivazioni: “Decine di aziende dichiarano lo stato di crisi (nonostante fatturati in crescita) producendo decine di migliaia di licenziamenti. Avevano necessità di frantumare la società e il mondo del lavoro, e ci stanno ampiamente riuscendo con l’innesco delle varie guerre tra poveri che organizzano scientificamente: lavoratori giovani contro lavoratori più anziani, vaccinati contro non vaccinati, green pass sì contro green pass no. Mancati rinnovi contrattuali, sindacati perennemente a fianco di aziende, governi e Confindustria, e ora anche inflazione con costo della vita in vertiginosa picchiata“.

E ancora “contro la macelleria social orchestrata da Draghi &Co, per adeguamenti salariali coerenti con l’inflazione, per l’azzeramento dell’infame marchio verde (Green Pass), per l’abolizione del siero sperimentale obbligatorio e per una retribuzione di tutte le giornate trattenute per sospensione dovute all’indisponibilità del Green Pass, quarantene e spese per tamponi“.