Sciopero Atm Milano il 4 febbraio 2022: orari e fasce di garanzia

Venerdì 4 febbraio torna l’incubo dello sciopero dei mezzi. La sigla sindacale Usb lavoro privato ha indetto uno sciopero di 4 ore a livello nazionale per i trasporti pubblici durante la mattinata. A rischio tutti i mezzi Atm, quindi metro, tram, bus urbani ed extraurbani.

Orari e fasce di garanzia Atm Milano

Lo sciopero potrebbe creare disagi sulle linee Atm dalle 8.45 alle 12.45, come fa sapere la stessa azienda di trasporti in una nota. Questo potrebbe comportare problemi per lavoratori e studenti all’inizio della giornata.

Sciopero linee AGI

A causa dello sciopero di venerdì 3 dicembre potranno avere ritardi o essere cancellate le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus in partenza nella fascia oraria compresa tra le 8.45 e le 12.44.

Motivazioni dello sciopero

La sigla sindacale rivendica lo sciopero di venerdì 4 febbraio con le seguenti motivazioni: “la non volontà, da parte del Governo, di programmare un serio e credibile piano economico di investimento mirato al superamento della criticità strutturale dei servizi pubblici essenziali del paese quali, trasporti, scuola e sanità; criticità già di per se evidenti nella fase pre-pandemica” e per “interrompere l’ossessionante e vizioso criterio che vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato garantendo loro profumati profitti“.