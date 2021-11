Uno sciopero nazionale dei mezzi di trasporto è stato indetto per venerdì 3 dicembre 2021 dal sindacato Unione generale del lavoro (Ugl) Autoferro e Ferrovieri. Il motivo: l’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro. Atm Milano ha confermato che lo sciopero riguarderà anche metro, bus e tram della città per quattro ore, dalle 18 alle 22 di venerdì.

Sciopero linee AGI

A causa dello sciopero di venerdì 3 dicembre potranno avere ritardi o essere cancellate le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus in partenza nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 22. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio alle 18.

Motivazioni dello sciopero

Sul sito di Atm Milano sono riportate le motivazioni che hanno portato allo sciopero di venerdì. Si legge che l’agitazione nasce dall’adozione del “del cosiddetto ‘Green pass’ per accedere ai luoghi di lavoro, circostanza che, secondo i promotori, ha comportato l’insorgere di reale e tangibile discriminazione tra lavoratori e nell’organizzazione del lavoro. Per la possibilità che i tamponi per la certificazione verde siano elargiti gratuitamente a tutti i lavoratori interessati; perché si sensibilizzino le aziende nella ricerca di convenzioni ad hoc, così che non si pongano in essere ulteriori discriminazioni; per la sicurezza di tutti gli operatori del settore.“