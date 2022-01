Sciopero dei mezzi a Milano venerdì 14 gennaio 2022: info e orari

Venerdì 14 gennaio le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl hanno indetto uno sciopero generale di 4 ore rivolto a tutti i lavoratori del trasporto pubblico. A Milano rischiano lo stop i mezzi Atm e parte dei servizi di trasporto regionale.

Ad aggravare la situazione anche l’annuncio della riduzione del 7% delle corse Atm e del 12% dei servizi Trenord a causa dei contagi e delle quarantene preventive del personale.

Orari e fasce di garanzia Atm Milano

Lo sciopero potrebbe creare disagi sulle linee Atm dalle 8.45 alle 12.45, come fa sapere la stessa azienda di trasporti in una nota. Questo potrebbe comportare problemi per lavoratori e studenti all’inizio della giornata.

A Como, la funicolare Como-Brunate, gestita da Atm, potrebbe subire ritardi o cancellazioni dalle 8.30 alle 12.30.

Sciopero linee AGI

A causa dello sciopero di venerdì 3 dicembre potranno avere ritardi o essere cancellate le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus in partenza nella fascia oraria compresa tra le 8.45 e le 12.44.

Sciopero treni: gli orari

A scioperare non sono solo i mezzi di trasporto locale, ma anche i dipendenti di Ferrovienord, che gestiscono parte degli snodi regionali. Dalle 9.01 alle 13.01 di venerdì 14 gennaio i dipendenti delle infrastrutture ferroviarie potrebbero incrociare le braccai, causando ulteriori ritardi e cancellazioni su un già provato sistema di corse Trenord, ridotto a causa dei positivi tra il personale.

Ad essere interessati sono i treni che viaggiano sulle infrastrutture di Ferrovienord, quindi le tratte Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese – Milano Cadorna, Brescia/Iseo – Edolo. Coinvolto anche il treno Malpensa Express, che in caso di cancellazione sarà sostituito da bus da e per la stazione di Milano Cadorna. Possibili problemi anche sulle tratte a gestione mista, quindi per le corse S1 Saronno – Milano Passante – Lodi, S4 Camnago L. – Milano Cadorna, S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate, S13 Milano Bovisa – Pavia.

Motivazioni dello sciopero

Le sigle sindacali rivendicano lo sciopero con le seguenti motivazioni: “a fronte di un atteggiamento provocatorio e pregiudiziale delle associazioni datoriali, rivendichiamo il diritto al rinnovo del contratto e il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali di una categoria che da sempre responsabilmente, in qualsiasi condizione, svolge un servizio pubblico essenziale, garantendo il diritto alla mobilità dei cittadini“