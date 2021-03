Nonostante le restrizioni e la chiusura di eventi e attività una cosa non manca mai: lo sciopero dei mezzi.

Le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per il personale dei trasporti pubblici.

Ad aderire alla mozione anche Milano dell’Orsa Trasporti, segreteria territoriale a cui fanno riferimento Atm Milano e i servizi di trasporto Star, Sie, Movibus, Agi e Airpullman.

Orari sciopero mezzi ATM

Atm ha comunicato che la fascia oraria toccata dallo sciopero sarà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. In questo periodo di tempo venerdì 26 marzo saranno possibili ritardi e cancellazioni di bus, tram e metropolitane.

Orari sciopero linee AGI

A partire dalle 8.30 alle 15 e dalle 18.01 fino a fine servizio potranno subire ritardi e cancellazionile linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433. I bus in partenza e in arrivo entro gli orari segnalati sono garantiti per tutto il percorso.

Orari sciopero linee Star

Dalle 8 alle 13.30 e dalle 16.30 fino a fine servizio ci saranno possibili ritardi e cancellazioni per la tratta Pioltello – Milano effettuata dalla linea 965.

Orari sciopero linee Airpullman

L’agitazione del personale viaggiante delle linee Airpullman è prevista dalle ore 8:30 alle ore 13 e dalle ore 16:30 a fine servizio.

Orari sciopero linee Movibus

Lo sciopero di venerdì 26 marzo per il personale delle linee Movibus è previsto dalle 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 a fine servizio.

Orari sciopero linee Stie

Per quanto riguarda il servizio sulle linee Stie, lo scioperò riguarderà i mezzi in arrivo e in partenza dalle 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 a fine servizio.

Orari funicolare Como – Brunate

Lo sciopero del personale viaggiante della Funicolare Como – Brunate è possibile dalle 8:30 alle 16:30 e dalle ore 19:30 al termine del servizio.