Sciopero ATM del 18 giugno: orari e informazioni utili

Siamo del tutto tornati alla normalità: dopo teatri, cinema, ristoranti ed eventi, ricominciano anche gli scioperi.

ATM ha annunciato per il 18 giugno uno sciopero del trasporto locale indetto dall’Unione Sindacale di Base (USB Lavoro Privato). La possibile sospensione dei servizi sarà di 4 ore, per motivazioni legate alla “salute e sicurezza dei lavoratori e della collettività nella Fase 2; nessuna misura a sostegno dei lavoratori del TPL varata dal Governo; ri- pubblicizzazione dei servizi essenziali”.

In Lombardia ogni città ha adottato orari e direttive differenti; i servizi di trasporto pubblico milanesi si sono così organizzati:

Orari linee ATM

Il servizio di trasporto pubblico ATM ha previsto le ore di possibile disservizio dalle 18 alle 22. L’orario è riferito sia ai trasporti di superficie sia alla metropolitana.

Orari linee AGI

A partire dall’inizio del servizio fino alle 19 e dalle 23 fino alla fine del servizio, possibili ritardi e cancellazioni per le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433. Anche le corse in partenza dalle 19 alle 23 potrebbero non essere effettuate.

Orari linee Star

Dalle 18 alle 22 sono possibili ritardi e cancellazioni per la tratta Pioltello – Milano effettuata dalla linea 965.