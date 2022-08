Le rooftop di Milano: un’esperienza indimenticabile

Milano, capitale industriale italiana e cuore della moda internazionale offre ai suoi abitanti e ai turisti una delle più spettacolari città europee moderne. La sua architettura, sia classica che moderna, è distribuita armoniosamente per tutta la città. Conosciuta come una delle capitali mondiali della moda, Milano è una città elegante, pulita e ben organizzata.

In questo contesto, le terrazze o i rooftop si affacciano dagli edifici più emblematici per incantare i turisti con le viste più spettacolari della città. La Milano trasformata dall’Expo 2015 è diventata un polo di attrazione non solo europeo ma mondiale.

In questa occasione vi proponiamo una panoramica sulle migliori rooftop che i turisti possono trovare in questa meravigliosa città. Tutte con il buon gusto del miglior design internazionale che permette a tutti di godersi un tramonto incomparabile sotto le splendide luci della città.

Terrazza dell’Innside Milano Torre Galfa

È un hotel vicino al centro storico di Milano con uno stile inimitabile. L’ambiente è molto stimolante per chi si reca in città per affari, shopping oppure per svago. La Torre Galfa è un prominente grattacielo di 30 piani risalente agli anni ’50 e ristrutturato nel 2019. Si tratta di un hotel con una vista incredibile sulla città e dalla cui terrazza si può ammirare uno spettacolare panorama a 360° su Milano. La sua struttura maestosa, rivestita in alluminio e vetro, rappresenta lo stile di vita moderno e contiene le più avanzate tecnologie per coniugare lavoro e piacere.

Coloro che scelgono di soggiornare presso l’hotel potranno concedersi un riposo perfetto nelle eleganti camere con servizio TV e tecnologia Chromecast, nonché di usufruire della palestra panoramica o dei suoi eleganti saloni.

Innside Milano Torre GalFa offre anche spazi di coworking, come la Sala Big Idea, per chi ha bisogno di mantenersi aggiornato sul lavoro online senza sacrificare il tempo da dedicare alle vacanze e alle attività ricreative.

Anche non pernottando nell’hotel, è possibile visitare il suo ristorante e la terrazza panoramica per gustare delle squisite specialità della cucina italiana e internazionale, accompagnate dai loro migliori drink, con vista mozzafiato sullo sfondo più spettacolare della Milano moderna.

Terrazza Martini

Questo palazzo è un classico che risale agli anni ’50, si trova in Piazza Armando Diaz ed è considerato uno dei rooftop più eleganti di Milano. L’arredamento interno si è ispirato su un’ ambientazione minimalista dove i materiali in legno, metallo e vetro si combinano per inquadrare perfettamente una serata romantica in città.

I divani sono di un rosso fiammante, ispirati al logo Martini, e diventano il posto ideale per degustare i migliori cocktail, aperitivi o cene gourmet con una vista privilegiata sulla città.

Terrazza di Giacomo Arengario

Possiede il fascino e il glamour di una Milano fuori dal tempo. Si affaccia su Piazza del Duomo con vista sulla sua meravigliosa Cattedrale, al punto che si ha la sensazione di poterla toccare con la mano. In mezzo alla più vibrante atmosfera del centro città potrete assaggiare i migliori cocktail accompagnati dai tradizionali salatini milanesi.

L’architettura Déco dell’edificio degli anni ’30 fa da sfondo a questa suggestiva terrazza nel contesto del Museo del Novecento. Una meraviglia di ferro e vetro in stile liberty.

Terrazza La Rinascente

All’ultimo piano dell’edificio La Rinascente si trova questo paradiso di squisitezze nazionali e internazionali. È una delle terrazze più pregiate della città, la cui vista principale è riempita dalle guglie del Duomo e dall’atmosfera suggestiva che lo circonda.

Per tutti coloro che vengono a Milano spinti dalla moda internazionale, dopo aver fatto shopping nelle boutique dell’edificio, possono salire fino alla Food Hall, dove si possono gustare le migliori pietanze e bevande sia classiche che contemporanee.