Reputazione online: quanto è importante per il tuo business

La reputazione online è fondamentale per il successo di un business: infatti è importantissimo sapere come un’azienda viene vista in rete, così da conoscere il parere degli utenti e dei consumatori.

Il concetto di web reputation è strettamente connesso a quelli di brand awareness e di digital PR. La percezione che si ha su internet di un marchio non può prescindere dal rapporto con la community e dall’immagine che un’impresa fornisce di sé. Coltivare le pubbliche relazioni è indispensabile per il miglioramento della reputazione online!

Web reputation e personal branding

Per i professionisti, è essenziale il personal branding: la definizione delle proprie competenze, peculiarità e conoscenze, in un’autentica promozione di sé stessi. Non è un caso che il personal branding sia paragonato a una sorta di marketing individuale, anche se in questo modo si rischia di semplificare troppo la questione.

Dedicarsi al personal branding significa ottenere un posto in un determinato settore. Vuol dire emergere tra i competitors, comunicare una mission e un messaggio.

In quest’ottica, la cura della web reputation è necessaria. Il discorso si applica tanto alle singole figure quanto alle aziende. La persona che gestisce la propria reputazione online monitora tutti i riferimenti alla sua attività (sui social, sui forum, sui siti di recensioni ecc.) e studia le strategie per rafforzare il legame con gli utenti.

Digital PR per migliorare la reputazione online

Per lo sviluppo di un business, quindi, sono basilari le digital PR. Chi si occupa delle pubbliche relazioni digitali può fare davvero molto per la crescita della web reputation.

Non è raro che il web reputation manager e il digital PR specialist lavorino insieme, o addirittura che queste funzioni siano svolte dallo stesso professionista (per esempio nelle aziende piccole). L’obiettivo è analizzare il modo in cui il marchio è visto su internet, la considerazione che ne hanno i membri della community, i pareri positivi e negativi.

Dopo aver esaminato la percezione che si ha di un brand e i problemi che lo caratterizzano, si procede con tutti i classici strumenti delle digital PR: quelli che vanno a beneficio della user experience e del rapporto con il pubblico. Un utilizzo razionale e creativo dei social, naturalmente, ma anche il ricorso a figure esterne come gli influencer e gli organizzatori di eventi.

Un ruolo importante è ricoperto dalle recensioni. Per un’evoluzione ottimale della web reputation bisogna dare visibilità alle opinioni positive e moderare quelle negative, cercando di capire se siano motivate o meno. Anche da questo punto di vista è necessaria una logica gestione delle digital PR, attraverso i social e la rete in generale.

Il legame tra reputazione online e brand awareness

Un altro elemento che abbiamo citato è la brand awareness: letteralmente, la “riconoscibilità” di un marchio. La sua notorietà, la misura in cui un’azienda si è affermata nel panorama del digital marketing.

Comprenderai, dunque, quanto questi due ambiti siano inscindibili tra loro. Per aumentare la brand awareness è fondamentale mantenere alta la reputazione online. Questo significa curare la propria immagine sul web, e consolidare l’identità e il nome di un’azienda.

Si deve anche interagire con gli utenti, per incrementare le conversioni e trasformare i clienti potenziali in clienti effettivi. Di nuovo, è indispensabile il monitoraggio dei social network e dei siti frequentati dalla community.

Tutte queste operazioni andrebbero eseguite da un team di professionisti. Esperti che si dedichino a tutti gli step del processo, dalle consulenze iniziali fino allo studio dei risultati. Contatta lo staff di Digital PR Express: ti sarà fornito un piano personalizzato, a seconda delle caratteristiche e delle esigenze del tuo business!