Gli imprevisti capitano a tutti, l’importante è agire velocemente. Se la lavastoviglie inizia a perdere, la lavatrice si inceppa o se ci sono problemi di altro tipo con un qualsiasi elettrodomestico, rivolgersi a un servizio di pronto intervento idraulico è la soluzione più rapida, che permette di risolvere immediatamente le complicazioni.

Tipologie di guasti per cui rivolgersi ad un idraulico

Il lavoro dell’idraulico è un mestiere antichissimo e che nel corso degli anni ha raccolto numerose attività: per questo spesso i consumatori non comprendono perfettamente la differenza tra le mansioni dell’idraulico e quelle del pronto intervento idraulico. È quindi importante fare chiarezza su questo aspetto per capire, successivamente, quali siano le tipologie di guasti che lo coinvolgono in prima persona.

Innanzitutto, l’idraulico si occupa degli impianti idrici, che sono composti sia dalle tubature che portano acqua a un’abitazione, sia dalle reti di scarico dell’acqua una volta che questa è stata utilizzata. La sua figura in questo ambito è necessaria, ad esempio, per evitare infiltrazioni negli impianti, che non permettono il normale uso domestico dell’acqua.

In generale si occupa non solo di acqua sanitaria, ma anche di quella che viene utilizzata per il riscaldamento. Per questo deve riparare possibili cali di pressione della caldaia, che non ne permettono il normale utilizzo, e attuare manutenzioni ai generatori e a tutto l’impianto di riscaldamento, garantendone così il perfetto funzionamento. Un altro compito che va affidato a un idraulico è quello della manutenzione delle tubature, che nonostante abbiano generalmente 30 anni di garanzia, vanno controllare anche molto prima, a causa della possibile formazione di calcare e di danni per l’usura.

Inoltre, è opportuno sottolineare che la figura dell’idraulico deve essere coinvolta anche nella fase di progettazione e di installazione di un impianto idraulico domestico, soprattutto quando prevede l’impiego di sistemi domotici.

Quando contattare il pronto intervento idraulico a Milano

Un’assistenza idraulica tempestiva non sempre è necessaria, ma in caso di emergenza è fondamentale contattare subito un servizio di pronto intervento, in modo da evitare possibili pericoli e ripercussioni su tutta la casa. Esistono molti altri problemi idraulici che necessitano di assistenza, ma solo alcuni in particolare vanno risolti in tempi molto brevi. Di guasti improvvisi ce ne sono diversi, ma i principali per cui è indispensabile affidarsi al pronto intervento idraulico sono questi:

Perdite : che provengano da una tubatura o da un elettrodomestico è indispensabile procedere immediatamente a cercare di sistemarle, per evitare un allagamento, che risulta molto pericoloso anche per la presenza di cavi e prese elettriche;

: che provengano da una tubatura o da un elettrodomestico è indispensabile procedere immediatamente a cercare di sistemarle, per evitare un allagamento, che risulta molto pericoloso anche per la presenza di cavi e prese elettriche; Guasti a elettrodomestici : che sia la lavatrice, la lavastoviglie o un altro elettrodomestico, la loro riparazione è fondamentale per poter continuare a svolgere le proprie attività quotidiane;

: che sia la lavatrice, la lavastoviglie o un altro elettrodomestico, la loro riparazione è fondamentale per poter continuare a svolgere le proprie attività quotidiane; Problemi di scarico : se un lavandino o la doccia ha problemi di scarico, questo potrebbe portare a un totale intasamento delle tubature, oltre che a problemi igienici, per cui è necessario provvedere il prima possibile alla liberazione delle tubature

: se un lavandino o la doccia ha problemi di scarico, questo potrebbe portare a un totale intasamento delle tubature, oltre che a problemi igienici, per cui è necessario provvedere il prima possibile alla liberazione delle tubature Ostruzione delle tubature : può succedere che si ostruiscano non solo gli impianti idraulici, ma anche quelli di riscaldamento. In questi casi un intervento immediato è molto importante, soprattutto nella stagione fredda;

: può succedere che si ostruiscano non solo gli impianti idraulici, ma anche quelli di riscaldamento. In questi casi un intervento immediato è molto importante, soprattutto nella stagione fredda; Problemi a scaldabagno e/o termosifoni: essere senza riscaldamento o senza acqua calda in inverno è un incubo, per questo un pronto intervento idraulico in caso di rottura dello scaldabagno o malfunzionamento dei termosifoni è fondamentale

Se stai cercando un servizio di pronto intervento idraulico nella zona di Milano, SK Idraulica ha i professionisti per te, offrendo un’assistenza 24 ore su 24 con il loro servizio di emergenza. Non serve disperarsi per un possibile allagamento, gli esperti di questo team interverranno immediatamente per risolvere i problemi che sono insorti.