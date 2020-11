Pizza Village: l’evento per gli amanti della pizza a domicilio

Milano è da sempre una città molto attenta e attiva per quanto riguarda gli spettacoli e gli eventi di cinema, musei e teatri. Purtroppo la pandemia causata dal Covid-19 ha stravolto le nostre abitudini, almeno per il momento.

Regole e restrizioni si susseguono e ci impongono restrizioni doverose per la tutela della salute di tutti. Purtroppo le ultime regole impongono che cinema, teatri e addirittura i musei di tutta Italia restino chiusi.

Per fortuna, in questo difficile momento arriva in nostro soccorso la tecnologia e gli spettacoli si reinventano in streaming!

Lontani ma vicini, potremmo continuare a vivere l’arte e la cultura nella piena sicurezza delle nostre case.

Pizza Village: l’evento dedicato agli amanti della pizza

Si è svolta a Milano tra il 5 e l’8 Novembre l’evento Pizza Village in una versione del tutto nuova e inedita ribattezzata: PizzaVillage @ Home.

Nel pieno rispetto delle regole anti-covid la manifestazione si è completamente basata su un nuovo format e il delivery è diventato il punto cardine dell’evento.

PizzaVillage arriva a Milano dopo essere stata molto apprezzata anche oltreoceano, come a New York, dove l’evento si è inserito all’interno delNew York Pizza Festival. Inoltre nel 2021 l’evento è previsto addirittura nella splendida città di Dubai.

Anche se in una versione del tutto particolare, quest’anno l’evento è stato un vero e proprio successo, grazie al confronto tra i migliori maestri pizzaioli e la consegna a domicilio delle speciali box, studiate per l’occasione.

Sono tanti i bravissimi maestri pizzaioli che sono stati presenti per l’evento milanese: da Toto Sorbillo a Errico Porzio, da Antonio Falco a Vincenzo Capuano, da Antonio Sorrentino a Francesco Carrano.

Questi artisti della pizza hanno dato vita alla creazione di molteplici selezioni di pizze dai gusti insoliti e particolari, oltre a dare il giusto rilievo della pizza più amata del mondo: la pizza Margherita.

Le pizze proposte dai bravissimi maestri pizzaioli

Creative e golose sono state le pizze studiate e preparate dai bravissimi maestri pizzaioli. Come la MarghErrico di Errico Porzio, preparata con un cornicione ripieno di ricotta, una base margherita condita a fine cottura con ciliegine di bufala, una grattatina di pecorino romano, basilico e olio evo.

Vincenzo Capuano invece ha realizzato la sua Pizza diavola alla nonno Enzo: realizzata con pomodoro San Marzano, fiordilatte di Agerola, spianata calabra piccante, provolone del monaco, basilico e olio evo.

Gino e Toto Sorbillo hanno conquistato tutti con la loro Pizza con la nonna Carolina: realizzata con provola, pomodorino fresco, pesto di basilico, basilico fresco e olio evo.

Fabio Cristiano ha realizzato la sua Montenapoleone preparata con pomodorino del piennolo, provola di Agerola, zucca, gorgonzola, basilico e olio evo.

Antonio Falco ha preparato la sua De La Margherita con pomodoro San Marzano, fior di latte Agerola, pecorino romano e olio di semi di soia.

Delle vere prelibatezze che si sono potute consumare nella comodità e nella sicurezza di casa, grazie alla consegna a domicilio delle speciali BOX.

Milano non rinuncia al gusto e si reinventa, rendendo protagonista il piatto simbolo della ristorazione italiana: la pizza!

Nel sito dedicato alla movida milanese, Le notti di Milano, potrete essere sempre aggiornati in merito a tutte le manifestazioni e agli eventi in programma anche in questo difficile momento di pandemia, come Pizza Village. Una vera e propria guida in continuo aggiornamento!

Per qualsiasi dubbio o consiglio potrete contattare lo staff di Le Notti di Milano, sia online sia telefonicamente, 24h su 24h (call center informazioni & prenotazioni: 02 84571125 ).