Domenica 8 maggio sarà la Festa della Mamma, una giornata ricchissima di eventi e attività in tutta Milano. Anche la Pinacoteca Ambrosiana si unisce alle iniziative, offrendo un ingresso gratuito a tutte le mamme accompagnate dai loro figli.

L’ingresso gratuito permetterà di accedere sia individualmente con i propri bambini che partecipare ai due appuntamenti organizzati da Ad Artem ( in tal caso si pagherà solo la visita guidata). Il programma di prevede alle ore 11 “Caccia al dettaglio: dove sono i fiori per la mamma?” durante la quale, seguendo per le sale del museo la guida e un simpatico topolino, cercheranno tutti i fiori rari e speciali contenuti nei dipinti custoditi nella Pinacoteca. Alla fine dell’esperienza i bimbi avranno ottenuto un delizioso bouquet da regalare alle mamme alla fine della visita, nella meravigliosa cornice della Sala Federiciana, circondati dai disegni di Leonardo da Vinci!

Nel pomeriggio, alle 15.30, le mamme potranno invece regalarsi uno speciale percorso “La natura e

il suo sguardo materno”, dedicato a un tema molto caro al Cardinale Federico Borromeo, fondatore

dell’Istituzione: la natura intesa come Il libro scritto da Dio e prova della benevolenza divina nei

nostri confronti.

Pinacoteca Ambrosiana: orari e biglietti

Per conoscere tutti gli orari e il prezzo dei biglietti dei musei di Milano consulta la nostra guida!

Orari:

Da martedì a domenica: 10 – 18

Lunedì chiuso

Da maggio fino alla fine di settembre tutti i giovedì la Pinacoteca Ambrosiana resterà aperta fino alle 22

Aperture straordinarie:

Giovedì 2 giugno, dalle 10 alle 22

Biglietti:

intero €15

ridotto €10

Info e prenotazioni: