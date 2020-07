Il Piccolo Teatro di Milano si sposta all’aperto: il calendario della rassegna estiva

Dal 16 giugno al 20 settembre 2020, il Piccolo Teatro di Milano ha dato il via alla Stagione estiva con 13 spettacoli dal vivo, per un totale di circa 50 recite complessive e dieci dirette video. Gli spettacoli saranno all’aperto, nel Chiostro Nina Vinchi (via Rovello 2), per poco meno di settanta spettatori, e, nel mese di luglio, in nove spazi dei Municipi della città di Milano, realtà significative e da anni attive per impegno sociale e vivacità culturale. Particolare attenzione viene data alle sedi dell’Housing Sociale, sostenute da Fondazione Cariplo.

La programmazione del Chiostro sarà continua, da giugno a settembre, con tre recite per ciascuno dei

titoli presentati, dal martedì al giovedì, per poi spostarsi nel fine settimana in altri luoghi della città

metropolitana. Particolarmente stretta sarà la collaborazione con Mare Culturale Urbano, dove verranno

trasmesse in diretta, su grande schermo, le prime rappresentazioni, in contemporanea con il Chiostro e

dove, ad agosto, sarà presente dal vivo Marco Paolini.

Oltre a quest’ultimo, saranno presenti artisti protagonisti anche della prossima Stagione 2020/2021: Stefano Massini, Gabriele Lavia, Sonia Bergamasco, Davide Enia, Paolo Rossi, Massimo Popolizio, Michele Serra, la Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli, Lella Costa, Enrico Bonavera, Enrico Intra, e un’ospitalità del Teatro dell’Elfo, Frankenstein, nell’interpretazione di Elio De Capitani.

Dal 13 al 20 settembre, le proposte di Tramedautore, che si aggiungono ai 13 spettacoli, a rinnovare una collaborazione consolidata negli anni.

Spazi di Teatro rientra nel palinsesto Aria di Cultura del Comune di Milano.

Programma di luglio

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30 e, in caso di maltempo, si sposteranno all’interno della sala del Teatro Grassi.

Prezzi: spettacoli al Chiostro, posto unico € 5; spettacoli nei Municipi, ingresso gratuito.

21 luglio (in diretta video a Mare Culturale Urbano), 22 e 23 luglio – Chiostro Nina Vinchi

(in diretta video a Mare Culturale Urbano), – Chiostro Nina Vinchi 24 luglio – Municipio 5, Casa Chiaravalle

L’amaca di domani unplugged. Considerazioni in pubblico alla presenza di una mucca

di e con Michele Serra, regia di Andrea Renzi, scene e costumi Barbara Bessi. Produzione SPA Live in collaborazione con Teatri Uniti.

Serra apre le porte della sua bottega di scrittura con un racconto teatrale ironico e sentimentale in

un’edizione speciale per l’estate.

Municipio 5, Casa Chiaravalle di e con Michele Serra, regia di Andrea Renzi, scene e costumi Barbara Bessi. Produzione SPA Live in collaborazione con Teatri Uniti. Serra apre le porte della sua bottega di scrittura con un racconto teatrale ironico e sentimentale in un’edizione speciale per l’estate. 26, 27 e 28 luglio – Chiostro Nina Vinchi

Marionette che passione!

Personaggi, autori e voci interpretate dagli attori di legno

da un’idea di Eugenio Monti Colla. Marionette interpreti degli spettacoli del repertorio della Compagnia, direzione tecnica Tiziano Marcolegio, regia di Franco Citterio e Giovanni Schiavolin, produzione Associazione Grupporiani – Comune di Milano – Teatro Convenzionato.

Le marionette, dopo un insolito periodo di forzata inattività, contribuiscono a ridare moto e vita al

mondo del teatro, in attesa di tornare, per la prossima stagione, nel loro habitat naturale proponendo titoli, trame e spettacoli come hanno sempre fatto da duecento anni a questa parte.

– Chiostro Nina Vinchi Personaggi, autori e voci interpretate dagli attori di legno da un’idea di Eugenio Monti Colla. Marionette interpreti degli spettacoli del repertorio della Compagnia, direzione tecnica Tiziano Marcolegio, regia di Franco Citterio e Giovanni Schiavolin, produzione Associazione Grupporiani – Comune di Milano – Teatro Convenzionato. Le marionette, dopo un insolito periodo di forzata inattività, contribuiscono a ridare moto e vita al mondo del teatro, in attesa di tornare, per la prossima stagione, nel loro habitat naturale proponendo titoli, trame e spettacoli come hanno sempre fatto da duecento anni a questa parte. 31 luglio (in diretta video a Mare Culturale Urbano), 1 e 2 agosto – Chiostro Nina Vinchi

La vedova Socrate

di Franca Valeri, liberamente ispirato a La morte di Socrate di Friedrich Dürrenmatt, regia di Stefania Bonfadelli, con Lella Costa. Produzione Centro Teatrale Bresciano, progetto a cura di Mismaonda

Il 31 luglio 2020, Franca Valeri compirà cento anni. In questa estate così particolare, il Piccolo le omaggio, grazie alla preziosa collaborazione di Lella Costa, interpretando uno dei suoi più celebri testi, La vedova Socrate. Liberamente ispirato a La morte di Socrate di Dürrenmatt, il monologo è ambientato nella bottega di antiquariato di Santippe, la moglie del filosofo, descritta come una delle donne più insopportabili dell’antichità. Un memorabile passaggio di testimone tra due signore della scena e della comicità.

Programma di agosto

4 agosto (in diretta video a Mare Culturale Urbano), 5 e 6 agosto – Chiostro Nina Vinchi

Alichin di Malebolge

di e con Enrico Bonavera, regia Christian Zecca, produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa.

In un’ora e mezza scoppiettante, in un dialetto “falso lombardo-veneto”, Bonavera indossa le vesti di un diavolo furioso, ingenuo, stralunato, e pasticcione, divertendosi a giocare con la fantasia nel mondo della Commedia dantesca, in un viaggio esistenziale pieno di avventure paradossali, ricco di comicità e di tanta poesia.

(in diretta video a Mare Culturale Urbano), – Chiostro Nina Vinchi di e con Enrico Bonavera, regia Christian Zecca, produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa. In un’ora e mezza scoppiettante, in un dialetto “falso lombardo-veneto”, Bonavera indossa le vesti di un diavolo furioso, ingenuo, stralunato, e pasticcione, divertendosi a giocare con la fantasia nel mondo della Commedia dantesca, in un viaggio esistenziale pieno di avventure paradossali, ricco di comicità e di tanta poesia. 18 agosto (in diretta video a mare culturale urbano), 19 e 20 agosto – Chiostro Nina Vinchi

Il suono

Enrico Intra – piano solo

Alex Stangoni – live electronics (20 agosto)

“Una delle doti naturali degli esseri viventi è la possibilità di udire. Di udire suoni e rumori, come piacere per ascoltare poesie, voci e MUSICA. Ma l’eccezionalità di questo miracolo è per tutti essere una guida del suono invisibile verso un infinito impalpabile”. Con queste parole Enrico Intra presenta il suo ultimo progetto dedicato al Piccolo Teatro, in programma al Chiostro Nina Vinchi.

(in diretta video a mare culturale urbano), – Chiostro Nina Vinchi Enrico Intra – piano solo Alex Stangoni – live electronics (20 agosto) “Una delle doti naturali degli esseri viventi è la possibilità di udire. Di udire suoni e rumori, come piacere per ascoltare poesie, voci e MUSICA. Ma l’eccezionalità di questo miracolo è per tutti essere una guida del suono invisibile verso un infinito impalpabile”. Con queste parole Enrico Intra presenta il suo ultimo progetto dedicato al Piccolo Teatro, in programma al Chiostro Nina Vinchi. 25, 26 e 27 agosto – Chiostro Nina Vinchi

– Chiostro Nina Vinchi 28 agosto – Municipio 7 / Mare Culturale Urbano

Teatro fra parentesi. Le mie storie per questo tempo

di e con Marco Paolini, produzione Michela Signori, Jolefilm

Marco Paolini sceglie lo stile degli Album per la sua presenza al Piccolo, in occasione dell’estate al

Chiostro Nina Vinchi e in altri luoghi milanesi. Album è parola che riporta alle origini del suo lavoro, scelta con la consapevolezza che questa non è una ripresa, ma un nuovo inizio e che ogni serata, ogni spettacolo, ogni luogo che lo ospiterà saranno densi di storie difficili da dimenticare, ma al mestiere del teatro si chiede anche questo. E molto ancora.

Programma di settembre