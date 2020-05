Torna Piano City, la rassegna musicale che da otto anni riempie di musica Milano. Questa volta però in una veste diversa, adattata alla situazione di emergenza.

L’edizione “classica” è stata rimandata a questo autunno, ma gli organizzatori hanno deciso di non privare del tutto la città della grande musica.

Dal 22 al 24 maggio torna la musica live, forse per l’ultima volta nel 2020, a seguito della notizia della cancellazione di tutti i festival e concerti per quest’anno.

Per la prima volta un concerto con pubblico dal vivo

“Le modalità di organizzazione sono ancora da definire con il Comune, ma vogliamo portare un messaggio di cambiamento e speranza, attraversando le strade di Milano con la nostra musica“. Così dichiara Riccarda Belgiojoso al Corriere della Sera.

L’idea è quella di suonare dal vivo per le strade della città, da Brera al quartiere Adriano fino a Baggio. I pianoforti, installati su mezzi come tandem, piattaforme e risciò adattati per l’occasione, circoleranno per Milano sotto balconi e condomini, portando la musica finalmente dal vivo mantenendo le distanze di sicurezza.

Non manca lo streaming: i grandi pianisti aprono le loro case

La rassegna di Piano City Milano si svolgerà anche online: oltre alla trasmissione streaming dell’iniziativa, sul sito ufficiale della rassegna e sui canali social saranno avviate delle dirette dai pianoforti più celebri d’Europa.

Da Ludovico Einaudi a Rufus Wainwright in collegamento dagli Stati Uniti, da Paolo Jannacci a Iris Hond in diretta da Amsterdam.

Durante il weekend saranno anche trasmessi i concerti a porte chiuse dal Museo del Novecento e dalla GAM, sedi storiche delle passate edizioni.