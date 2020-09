Torna per il secondo anno il NoLo Fringe Festival, la rassegna culturale che colora di fucsia il quartiere di NoLo. Spettacoli teatrali e iniziative culturali animeranno le strade del Nord Loreto dall’8 al 13 settembre.

La rassegna di arti performative quest’anno porterà il teatro nei luoghi dove non lo si aspetta: bar, locali, parchi e perfino una palestra! Prosa, stand up comedy, teatro-canzone, teatro di narrazione, ma anche

musica, spettacoli per bambini e una caccia al tesoro. Un palinsesto di oltre 40 appuntamenti, quasi tutti gratuiti, per soddisfare tutti i gusti, con un’attenzione particolare agli spettacoli all’aria aperta, itineranti e interattivi.

Il festival, ispirato al Fringe di Edimburgo, nasce per portare il teatro e l’arte performativa nelle strade, creando aggregazione tra gli abitanti del quartiere e invitando i residenti nelle altre zone di Milano a spostarsi e conoscere la propria città, come hanno tenuto a sottolineare gli organizzatori durante la conferenza stampa di presentazione.

NoLo Fringe Festival: il programma

Il festival è diviso in due parti: il programma ufficiale nel quale sei compagnie, selezionate tramite bando, ogni sera andranno in scena sui sei “palchi” principali del festival e un Fringe Extra che raccoglie altri spettacoli, performance e incontri in diversi luoghi del quartiere.

Programma ufficiale

Ogni sera alle 21

Al GhePensi MI , andrà in scena The Ridere del duo Aronica/Barra. Le risate amare di un duo comico disposto a tutto per il successo, anche a eliminare uno dei due.

Presso il Tranvai, un affascinante tram milanese degli anni ’20 parcheggiato vicino al naviglio della Martesana, sarà in scena The Eleazaro Experience, stand up comedy di alto livello, per un one-man show dall’ironia dissacrante che non lascia un attimo di respiro.

ArteMadia ospiterà Banana Split della compagnia Bettedavis Duo, il racconto di un’estate inattesa tra le canzoni della giovinezza e la poesia dei Sonetti di Shakespeare.

Nello spazio alternativo del CrossFit NoLo incontriamo le Sceme tagliate, ritratti ironici e surreali di donne “icone”. Donne che avremmo voluto conoscere, come la statua della Libertà, Marie Curie o la Montessori, miti dei quali questo spettacolo svela i lati umani e dissacranti.

Nell’atmosfera post industriale dello Spazio Hug si potrà assistere a Che farebbe Cyrano? della Compagnia Crack24. Tra leggerezza e tensione emotiva, lo spettacolo racconta l’incontro tra due solitudini, tra due modi contrapposti di affrontare gli scherzi del destino.

Il Q Club, locale notturno noto per le sue serate alternative e anticonvenzionali, ospiterà l’intenso spettacolo Della vergogna, di e con Giulia Vanozzi, basato sulla storia vera e attuale di Tiziana Cantone. Per ricordarci come ognuno sia padrone assoluto del proprio corpo.

Fringe Extra

Giovedì 10 settembre alle 21

L’ex chiesetta del Parco Trotter ospiterà la prima tappa del nuovo progetto di Folco Orselli Blues Contest Live Show: Hip Hop, Rap, Trap la musica dei quartieri, un documentario a ritmo di blues sull’identità dei quartieri di Milano.

L’anfiteatro all’aperto di Via Russo , un vero e proprio teatro nascosto tra i palazzi, è un luogo inaspettato e sconosciuto agli stessi abitanti del quartiere. La poesia e il cabaret si incontrano nello spettacolo dello scrittore e poeta Ciccio Rigoli, Stand up Poetry, una formula inedita tra lirismo e risate.

Ore 19: Presso La Salumeria del Design si esibirà il trio vocale delle McKeeney Sisters, una sonorità anni Trenta perfettamente in tema con le atmosfere vintage del locale.

Ore 18: Torna e si raddoppia il fortunato Shakeaspere in via Padova, un progetto di Beppe Salmetti e Carla Stara. Lo spettacolo itinerante Romeo e Giulietta torna al Fringe dopo il grande successo della scorsa edizione. Il pubblico assiste allo spettacolo camminando lungo via Padova, con partenza da Piazzale Loreto. La famosa storia shakespiriana si dipana tra case di ringhiera e bar. Non ci stupiamo dunque se Mercuzio scappa via prendendo al volo la 56, l’autobus che percorre tutta la via fino a Crescenzago, se il duello tra Montecchi e Capuleti avviene nel cortile di una palestra.

Ore 21: L'ex chiesetta del Parco Trotter ospiterà il Quartetto Ambra, un quartetto di strumenti ad arco, per un repertorio che va da Sollima, Piazzolla a Gardel.

Ore 19: Presso l'anfiteatro all'perto di via Russo, andrà in scena la mise en espace di Io sono Penelope, testo e regia di Fabrizio Lopresti. Una storia attualissima e arcaica al contempo, dove Penelope racconta se stessa, la sua femminilità e il ricordo del marito Ulisse, vivendo quotidianamente il desiderio di averlo ancora con sé.

Ore 18: Sogno di una notte dimezza estate di Shakespeare. Gli organizzatori propongono ai cittadini di NoLo un laboratorio che si svolgerà nei giorni del festival e il cui esito andrà in scena domenica 13 settembre presso il Parco Trotter, per poi debuttare nella sua forma completa durante il NoLo Fringe Festival 2021.

Ore 17: L'ex chiesetta del Parco Trotter accoglierà MAAT, sonorità d'oriente, un viaggio in musica e danza dal Maghreb al Medioriente, dall'Andalusia alla Turchia.

Ore 11: L'anfiteatro all'aperto di via Russo ospiterà il piccolo gioiello circense Il giro della piazza, della compagnia Madame Rebiné. Una bizzarra gara ciclistica, tra equilibrismi e giocolerie, per uno spettacolo dal ritmo serrato adatto a un pubblico di grandi e bambini.

Ore 13: Presso Spazio Hug sarà possibile partecipare a un pranzo domenicale molto speciale, mentre si mangia si potrà assistere allo spettacolo Saga salsa, della Compagnia Qui e Ora, la storia tre generazioni di donne, del loro ristorante e della salsa al pomodoro.
Ore 18.30: Presso La Salumeria del Design si esibirà il trio vocale delle McKeeney Sisters, una sonorità anni Trenta perfettamente in tema con le atmosfere vintage del locale

Prenotazioni e biglietti

Punto informazioni: Fringe Central, presso Bell Nett, Largo Fratelli Cervi, 1 aperto dal lunedi 7 a sabato 12 settembre, dalle 15 alle 20.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito, tranne per lo spettacolo Saga Salsa, previsto per domenica 13 settembre alle ore 13, che ha un costo di 25 €, pranzo compreso, per il quale bisognerà rivolgersi direttamente a Spazio Hug scrivendo a mail@hugmilano.com.

Per accedere agli spettacoli è necessario prenotare il proprio posto lasciando nome, cognome e email in ottemperanza alle norme anti-Covid vigenti. Ogni persona può prenotare un massimo di 2 posti, tranne per lo spettacolo per famiglie Giro della piazza, per il quale si possono prenotare un massimo di 4 biglietti.