Noleggia una barca per la tua prossima “Staycation”!

Ormai siamo entrati in maniera ufficiale nel periodo delle vacanze e la gente, anche come conseguenza del periodo legato alla pandemia, cerca di organizzarsi per vivere dei giorni di relax nel modo migliore, con la famiglia o con gli amici. Le vacanze in barca rappresentano sempre una soluzione ottimale non solo per chi ama il mare ma anche per chi cerca emozioni del tutto particolari e che non si vivono con altri tipi di vacanze.

Vivi una “staycation”, la tua vacanza fuori porta

Si fa largo poi una nuova tipologia di vacanza che è quella “staycation”, ovvero la vacanza organizzata a qualche passo da casa oppure appena fuori porta, godendo dei servizi di strutture di lusso per sentirsi turisti nella propria zona, o, in questo caso, del proprio tratto di mare. In questo caso specifico, prendendo ad esempio in considerazione coloro che vivono nella zona di Milano e dintorni, possiamo fare riferimento a vacanze in barca in regioni vicine, come la Liguria e la Toscana. Due zone, queste, in cui paesaggio, mare e relax rappresentano un biglietto di visita di tutto rispetto, dando la possibilità agli appassionati di solcare un mare fantastico come quello del Tirreno a bordo di barche a vela, catamarani o barche a motore.

Noleggia la tua barca, diverse soluzioni, stesso grande livello

Il noleggio giornaliero di barche proposto dalla compagnia Click&Boat, permette di scegliere l’imbarcazione più adatta a quelle che sono le proprie esigenze, sia sotto l’aspetto economico che in quello pratico, inteso come i giorni che si desidera trascorre in mare ed i vari servizi.

Contando otre 7.000 chilometri di coste, le opzioni di barche a noleggio in Italia sono ad oggi tantissime, cosi come le possibilità di organizzare uscire in mare solo per qualche ora, un week-end o anche per vacanze settimanali.

Qualche esempio per un noleggio giornaliero? I gommoni sono la soluzione ideale e la più flessibile in termini di giorni e orari. Vi aspettano gommoni di ottimo livello come il Maestral 490, proposto a noleggio a partire da 160€, o anche il modello Joker Boat Clubman, noleggiabile a partire da 236€ al giorno, chiaramente condivisibili tra tutti i passeggeri a bordo.

Prendere il largo in Toscana, posti unici per una vacanza indimenticabile

Se decideste però di scegliere il noleggio barche nell’arcipelago toscano ecco che avreste l’occasione di andare alla scoperta di una delle zone più belle della penisola italiana, frequentata ogni anno da centinaia di turisti internazionali, e di farlo in modo originale e diverso dal solito.

Da Milano la strada per raggiungere la Toscana e le sue coste è davvero breve, e potreste iniziare visitando città iconiche come Firenze, Pisa, Lucca, e Siena, per poi scendere verso il mare e prepararvi a levare l’ancora.

Non avete esperienza, oppure non siete in possesso della patente nautica? Niente paura, le vostre vacanze non saranno rovinate! I servizi di noleggio danno la possibilità di richiedere la presenza di uno skipper a bordo, ovvero un esperto che si occupi della gestione della barca, lasciandovi liberi di pensare a nient’altro che relax, tintarella e la tappa seguente che volete raggiungere!