Neve a Milano, scatta il piano emergenza. Disagi per treni e mezzi pubblici

Come annunciato dalle previsioni meteo, una bufera si è abbattuta su Milano e sulla Lombardia, imbiancando la città con 10 cm di neve. Oltre a Milano, la nevicata prosegue anche nelle province di Pavia, Lodi, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia e Cremona.

Immediatamente è scattato il piano di emergenza del Comune, che già dalle prime ore del mattino ha attivato i mezzi spargisale. Durante la settimana gli amministratori dei condomini milanesi sono stati avvisati di tenere a disposizione del sale da spargere nei cortili interni e lungo la strada di fronte ai portoni d’ingresso.

Non sono stati segnalati grossi problemi dovuti alla nevicata, salvo la caduta di un grosso abete in via Breda, che fortunatamente non ha provocato danni.

Neve a Milano: disagi al traffico e mobilità ridotta

Le arterie principali della città sono aperte e agibili, anche se con prevedibili rallentamenti dovuti al meteo. Il sindaco Sala ha comunicato sulle sue pagine social che “sono in azione a Milano 200 mezzi per salare e liberare le strade e 150 persone per spalare nei punti critici“.

I mezzi pubblici di superficie hanno messo in azione il piano d’emergenza neve, con deviazioni e sostituzioni delle linee di tram, oltre a servizio ridotto per alcune tratte dei mezzi Trenord. Vediamole nel dettaglio:

Tratte ferroviarie Trenord

Viaggiano con riduzioni di orario e possibili disagi i treni sulle tratte

Genova – Busalla – Tortona (cancellata la tratta Busalla – Genova)

Genova – Ovada – Acqui Terme

Alessandria – Arquata

Novi – Arquata – Genova

Savona – San Giuseppe di Cairo (interessati treni delle linee Alessandria – Savona, Torino – Savona e Fossano – San Giuseppe di Cairo)

Novi Ligure – Arquata Scrivia

Genova – Milano

Torino Porta Nuova – Milano Porta Garibaldi

Novara – Domodossola

Al momento non sono interessate dalle riduzioni le tratte a media e lunga percorrenza nelle aree colpite dalla neve.

Tram e bus Atm

Atm si è attivata per l’emergenza maltempo a Milano, con alcune sostituzioni del traffico di bus e tram.