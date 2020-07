Lo ha annunciato ieri sera su Facebook il Presidente della Regione Attilio Fontana, dopo l’annuncio della morte del compositore Ennio Morricone, figura iconica della storia del cinema mondiale: da ieri sera fino a mercoledì sera le note del grande artista suoneranno in Piazza Città di Lombardia, l’area sottostante agli uffici della Regione Lombardia.

Un concerto gratuito per tutti i milanesi

La musica di Morricone, le sue celebri colonne sonore, saranno diffuse tramite altoparlanti fino alla sera di mercoledì 8 luglio.

Le prime note a risuonare sono state quelle di “C’era una volta in America“, l’ultimo capolavoro del regista Sergio Leone, amico di Morricone sin dalle scuole elementari e collega nella realizzazione di film entrati nella storia.

La piazza coperta più grande d’Europa non è nuova a queste iniziative: chi passa spesso da quelle parti sa bene che la musica è spesso trasmessa dai numerosi amplificatori di Palazzo Lombardia, ma come spiegato dalla nota di Fontana “da lunedì sarà diffusa la musica del grande maestro Morricone. Un piccolo segno di riconoscenza e un’opportunità per lombardi e turisti che, attraversando la piazza, avranno modo di ascoltare le indimenticabili musiche di Ennio Morricone. Grazie Maestro!”