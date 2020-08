Milano-Sanremo: le deviazioni dei mezzi Atm per il passaggio della gara

Sabato 8 agosto arriva l’attesissima Milano-Sanremo, la gara ciclistica tra le più amate in Italia. Quest’anno la competizione toccherà delle tappe diverse rispetto al solito percorso, impegnando Atm a rivedere alcune tratte dei mezzi di superficie per tutta la giornata di sabato.

Il centro di Milano sarà il punto di partenza della gara, con l’incontro di ciclisti e tifosi al Castello Sforzesco. Molte strade della zona saranno chiuse al traffico dalle 8.30 alle 11.30, mentre tram e bus saranno deviati nei modi seguenti:

Linea 1

Cambia percorso, in entrambe le direzioni, tra via Broletto e viale Certosa, passando per via Ponte Vetero, Lanza M2, piazza Lega Lombarda, via Nono, Cenisio M5 e piazza Firenze.

Non passa per Cairoli M1 e Cadorna M1.

Linea 14

Da Cimitero Maggiore percorso normale fino a corso Colombo, poi invece di svoltare in viale Coni Zugna, prosegue dritto fino a Porta Genova dove fa capolinea.

Non passa per viale Coni Zugna, via Solari, via Giambellino, piazza Napoli, San Cristoforo, Lorenteggio.

Linea 16

Fa servizio su due tratte:

Monte Velino – Duomo M1 M3.

San Siro – piazza 6 Febbraio, passando per piazzale Baracca, via Ariosto, largo V Alpini, via Vincenzo Monti.

Non passa per Cordusio M1, corso Magenta, via Orefici.

Linea 19

Fa servizio su due tratte:

piazza Castelli – Segesta M5, passando per largo V Alpini, via Ariosto, corso Vercelli, piazza Piemonte, via Ravizza, via Sanzio, via Faruffini, piazzale Brescia, via Albertinelli.

Lambrate FS/M2 – piazza Fontana.

Non passa per largo Augusto, Missori M3, Duomo M1 M3, via Orefici, Cordusio M1, via Meravigli.

Linea 50

Fa la fermata in via Boccaccio prima di piazza Virgilio.

Non passa per Cadorna M1 M2, Cairoli M1.

Linea 57

Fa temporaneamente capolinea in largo Medici.

Non passa per piazza Morselli, viale Elvezia, piazza Lega Lombarda, Arena, Lanza M2, Cairoli M1.

Linea 58

Fa la fermata in via Boccaccio prima di piazza Virgilio, passando per Porta Vercellina, Conciliazione M1.

Non passa per via San Vittore, largo D’Ancona, Cadorna M1 M2.

Linea 61

Cambia percorso passando per via Manin, piazza Lega Lombarda, viale Elvezia, via Douhet, via Melzi D’Eril, via Canova (direzione piazza Napoli) e per via Canova, via Melzi D’Eril, viale Byron, viale Elvezia, piazza Lega Lombarda, piazzale Biancamano, via della Moscova, largo La Foppa, via Statuto, largo Treves, via Balzan, via Montebello, via De Marchi, via Fatebenefratelli (direzione largo Murani).

Linea 94

Da Porta Volta fa il solito percorso fino a corso Genova, poi prosegue in corso Colombo, viale Coni Zugna, via Ghisleri e viale Papiniano.

Non passa per Sant’Ambrogio M2, Cadorna M1 M2.

Linea 323

Da Bisceglie M1 percorso normale fino a via Don Minzoni, poi prosegue dritto, percorre via Croce e in via Gramsci fa temporaneamente capolinea (con linea 322).

Non passa per via De Nicola e la stazione ferroviaria di Cesano Boscone.

Linea 327

Il bus in partenza alle 10:09 da Bisceglie cambia percorso fino a via Croce (Nuova Vigevanese), passando per via Kuliscioff, via Volta, via Colombo, via Borsini, via Sanzio, via Grandi, via Pogliani, via Battisti, via Roma, via Curiel, via Tigli, via Betulle, via Acacie, via Canova, via Don Sturzo, via Don Minzoni e via Gramsci.

Il bus in partenza alle 10:10 da Trezzano sul Naviglio fa il solito percorso fino a Nuova Strada Vigevanese dopo via De Nicola.