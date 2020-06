Milano Pride: tutti gli appuntamenti live e online dell’edizione 2020

Giugno è il Pride Month, mese dell’orgoglio LGBTQ+. La comunità arcobaleno celebra da 51 anni le diversità e scende in strada in tutto il mondo per rivendicare diritti negati a omosessuali e transessuali: è la famosa parata del Gay Pride.

Ogni ultimo weekend di giugno, solitamente il 27 o 28 (in onore alla prima celebrazione seguita ai cosiddetti “Moti di Stonewall“), le parate colorano le strade del mondo. Come sappiamo però, il 2020 non è un anno che concede lo spazio per assembramenti e celebrazioni di piazza. Per questo motivo il Pride sarà totalmente online. Come gli altri, anche il Milano Pride si adegua alle direttive nazionali e sbarca online con un programma fitto di appuntamenti, lasciando spazio anche a eventi live quando possibile.

Calendario degli eventi principali online

Rainbow WineTelling:

venerdì 19 – 19:30;

sabato 20 – 18:30;

domenica 21 – 19:30;

giovedì 25- 19:30;

venerdì 26 – 19:30;

domenica 28 – 19:30

6 appuntamenti live sul canale Instagram di Milano Wine Week.

Milano Wine Week supporta il Milano Pride e approfondisce le storie dell’incontro tra il vino e

alcune personalità milanesi in diretta dai locali LGBT+ di Porta Venezia. Il vino diventa

l’elemento conviviale che stimolerà una conversazione informale, intima e divertente che farà

emergere storie curiose, personali e molto altro.

Digital Show: ogni mercoledì sera, 21:20,

In esclusiva sul canale Twitch del Milano Pride.

Un vero e proprio live show condotto da Daphne Bohémien con artisti queer italiani e

internazionali.

Rights must go on: lunedì 22, ore 19:30

Perché Pride e festival LGBTQ+ non si devono fermare in mezzo alla pandemia.

Una chiacchierata con Tiziana Fisichella (Milano Pride), Debora Guma (Festival Mix),

Francesco Pintus (Milano Pride) e Paolo Armelli (Festival Mix).

Scopriamo il Milano Pride: martedì 23, 21:30



La Wanda Gastrica presenta le associazioni del Coordinamento Arcobaleno, le loro voci e le

loro istanze.

Tuttinpiazza: venerdì 26, ore 21

Gli autori dei documentari Claudio Cipelletti e Valerio Governi dialogano con il politico e attivista

Franco Grillini. Corredano il talk il ciclo dei documentari che raccontano la storia del movimento

LGBT+ italiano, mandati in visione sul canale YouTube del Milano Pride dal 19 giugno.

Evento di chiusura: sabato 27, orario in definizione

In esclusiva su YouTube.

In mancanza dell’evento conclusivo della parata, il Milano Pride trasferisce tutto online. Una

serie di discorsi e interventi delle associazioni e delle varie realtà che sono l’anima di questo

Pride, la partecipazione delle istituzioni e una line up di artisti e performer.

Molti altri incontri, talk e contenuti video saranno disponibili durante la Pride Week sul sito di Milano Pride.

Calendario dei principali eventi live

OmoGirando i luoghi del Pride!: sabato 20, ore 17

Una visita guidata nel quartiere di Porta Venezia, dove ogni anno Milano celebra la parata del Pride. Un luogo ricco di storia, che dal Rinascimento passa per il dominio napoleonico, fino ai giorni nostri.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@omogirando.it. Massimo 15 partecipanti, contributo 15 € comprensivo di audioguida (gratuito per i bambini sotto i 12 anni).

PAINTDEMIA: giovedì 25, ore 15.30

La galleria d’arte Gli Eroici Furori presenta l’opera di grande formato PAINTDEMIA, realizzata da Guido Buganza appositamente per il Pride 2020. La galleria si trova in via Melzo 30, all’interno del quartiere di Porta Venezia.

Ingresso gratuito.

Buddy Queer Bikers: giovedì 25, ore 20

Partendo dal Parco Baden Powel e risalendo tutta Porta Venezia, un percorso in bicicletta per mostrare tutto il proprio orgoglio rainbow! Qui la mappa del percorso.

Abracadabra. Incantesimi di Mario Mieli: sabato 27, ore 21

Uno spettacolo teatrale, magico e alchimistico per celebrare Mario Mieli, filosofo e poeta morto suicida nel 1983. Con la compagnia teatrale Studio #3 un incontro all’interno del parco dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, in via Ippocrate 45 ad Affori per un monologo che rimette in scena i pensieri e la filosofia di Mario Mieli.

Costo del biglietto: 15 €, ridotto 10 €. Biglietto acquistabile esclusivamente online.